หมอนทองวิทยา ประกาศตั้ง “ชาดา” นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมฟุตบอล
หมอนทองวิทยา ประกาศแต่งตั้ง ชาดา ไทยเศรษฐ์ นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมฟุตบอล ตั้งเป้าขับเคลื่อนทีมสู่ความสำเร็จ
ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้แจ้งข่าวว่า “ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา
ขอประกาศแต่งตั้ง ท่านอาชาดา ไทยเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา
การแต่งตั้งในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร และยกระดับการพัฒนาฟุตบอลของโรงเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความตั้งใจในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน ชมรมฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้ามารับตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านอาชาดา ไทยเศรษฐ์ จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ทั้งในด้านการบริหาร การสร้างโอกาส และการต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคต
ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับท่านอาชาดา ไทยเศรษฐ์ สู่ครอบครัวหมอนทองวิทยาอย่างเป็นทางการ”
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