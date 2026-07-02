เจนิส ถูกชายปริศนาคุกคามถึงบ้าน-พุ่งเกาะรถ ช็อก! ตร.เจอหลักฐานทักหาดาราเพียบ

เจนิส เจณิสตา โพสต์คลิปเตือนภัย ถูกชายปริศนาตามคุกคามถึงบ้าน-พุ่งเกาะรถ ช็อก! ตร.เจอแชตหลักฐานทักหาดาราเพียบ
ต้องรีบออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวความน่ากลัวและความกังวล พร้อมเตือนภัยเหล่าคนบันเทิง รวมถึงกลุ่มแฟนคลับเพื่อนรักทุกคน เมื่อ เจนิส เจณิสตา ถูกชายปริศนาบุกตามมาถึงหน้าบ้าน 2-3 วันติด โดยอ้างว่ารู้จักกับดาราสาว ทั้งยังอ้างว่าเจนิสไปหาตนอยู่เป็นประจำ
เจนิส เล่าแบบลงลึกในรายละเอียดว่า ชายคนนี้บอกว่ามาติดต่อเจ้าของบ้าน โดยใช้ข้ออ้างว่าตนเดือดร้อน ตอนแรกบอกว่าเป็นแอดมิน รู้จักกับเจนิสมานานแล้ว และรู้จักกับผู้จัดการกับเลขาของเจนิส แต่ทางคนรถ คนสวน รวมถึงแม่บ้านยืนล้อมเอาไว้ พร้อมขอดูบัตรประชาชน แต่ชายปริศนารายนี้กลับไม่ให้
ชายคนดังกล่าวยังอ้างต่ออีกว่าไม่มีเงินกลับบ้าน แต่กลับนั่งรถแท็กซี่มาทั้ง 2 วัน และยังมีการส่งข้อความหาอ้างว่า ขอสมัครทำงานกับเจนิส ก่อนจะส่งภาพถูกจับใส่กุญแจมือ พร้อมบอกว่าถูกจับวันที่ไปหาเจนิสที่บ้าน ต้องการให้ดาราสาวช่วย
เจนิส เล่าต่อว่า ตนเหมือนโดนคุกคามอย่างรุนแรง ขณะที่ขับรถเข้ามาในบ้านก็โดนวิ่งเข้ามาส่องกระจกดูในรถ จากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบที่หน้าบ้านดาราสาว และตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของชายคนดังกล่าวกลับเจอสิ่งที่ช็อกกว่าเดิม คือ หลักฐานแชตที่ชายคนนี้ทักหาดาราอีกหลายคน ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับหรือไอ้เพื่อนรักที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วง เจนิส เจณิสตา จากกรณีที่เกิดขึ้น
@janistarrr
เตือนภัยนะคะทุกคน มีคนบุกมาถึงที่บ้าน #เจนิส #tiktok #เตือนภัย
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อ้างอิงจาก : TikTok @janistarrr
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