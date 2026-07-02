ตำรวจภูธรเอาจริง ดำเนินการปราบเพจปล่อยข่าวปลอม ด้อยค่าจังหวัดพะเยา
ตำรวจภูธรเอาจริง ดำเนินการปราบเพจปล่อยข่าวปลอม ด้อยค่าจังหวัดพะเยา จากกรณีที่แอร์สาวซึ่งเป็นคนพะเยาถูกจับที่ออสเตรเลีย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้เรียกประชุมด่วนร่วมกับฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายกฎหมาย เพื่อหารือแนวทางดำเนินการกรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง ด้อยค่าชาวพะเยา และพาดพิงประเด็นยาเสพติด จากกรณีที่แอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางผู้ต้องหาเป็นคนพะเยา จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด
หลังเกิดเหตุได้มีเพจและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางรายนำกรณีดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับจังหวัดพะเยา รวมถึงมีการโพสต์ข้อความพาดพิง ด้อยค่าชาวพะเยา และพาดพิงบุคคลหรือผู้บริหารในจังหวัด โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือยังไม่ได้รับการยืนยัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและกระทบต่อชื่อเสียงของจังหวัด
ที่ประชุมจึงได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบต้นตอของการเผยแพร่ข้อมูล รวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อมูลดิจิทัลและพยานแวดล้อม พร้อมพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน หากพบว่าการกระทำเข้าข่ายความผิด ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน หรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพจเฟซบุ๊กหลายเพจที่เผยแพร่ข้อความพาดพิงจังหวัดพะเยา รวมถึงบุคคลและผู้บริหารในพื้นที่ ซึ่งอาจเข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย โดยได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง หากผลการตรวจสอบและพยานหลักฐานมีความครบถ้วนเพียงพอ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะยึดหลักข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและแชร์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ เพื่อป้องกันการสร้างความเสียหายต่อบุคคลและจังหวัด รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย
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