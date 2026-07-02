ถึงกับผงะ! หมอผ่าก้อนประหลาด ออกจากช่องคลอด หลังถูกหมอผีอินโดทำของใส่
ถึงกับผงะ! หมอผ่าก้อนประหลาด ขนาด 12 ซม. ออกจากช่องคลอดหญิงวัย 47 ปี หลังถูกหมอผีอินโดทำของใส่ ทุบเจอโคลนเน่าและลูกปัด
นพ.สุนทร ศรีสุวรรณ์ อาจารย์แพทย์ ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานกระดูกและข้อ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่ ขณะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยรายหนึ่ง โดยระบุว่า
“#ไสยศาสตร์ vs #แพทยศาสตร์ #พยาบาลศาสตร์ แห่ง รพ.ศูนย์หาดใหญ่ ประวัติโดยย่อ ผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ 47 ปี มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมา 3 ปี มีอาการปัสสาวะแล้วหน่วงท้องน้อย มีตกขาวผิดปกติ ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง ได้ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
พบสิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-12 เซนติเมตร รูปร่างไม่แน่นอน โครงสร้างภายในคล้ายเกือกม้า จึงส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ทีมคุณหมอสูตินรีเวช นพ.โฆษิต ตันตินาม พญ.อัจฉราวดี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ได้ทำการตรวจภายใน พบว่ามีความแข็งเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่มาก จึงโทรมาปรึกษาทางหมอกระดูกว่าจะมาสกัดหินออกยังไงในห้องผ่าตัด
ตอนแรกวางแผนจะสกัดออกทีละนิด แล้วคีบก้อนหินออกจากทางช่องคลอด แต่เมื่อผมมาช่วยประเมินขนาดของก้อน และความแข็งและรูปทรง ไม่สามารถเอาออกทางช่องคลอดได้หมดแน่นอน และน่าจะเหลือเศษสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องคลอดผู้ป่วย จึงได้คุยกับทีมสูตินรีแพทย์ว่าคงต้องผ่าตัดเปิดเอาออกจากด้านบนน่าจะดีกว่า
ทีมแพทย์จึงได้ทำการผ่าตัดในวันนี้ ทีมสูตินรีแพทย์ได้ต้องทำการตัดมดลูก และเปิดช่องคลอดบางส่วน และเลาะเนื้อเยื่อพังผืดผ่านทางช่องคลอดและผนังช่องท้องด้านหลังซึ่งติดกับลำไส้ใหญ่ ท่อไต มีอวัยวะสำคัญมากมายและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง
หมอกระดูกใช้อุปกรณ์ช่วยเลาะผังผืด ผ่านเนื้อเยื่อโดยเลาะชิดก้อนหินมากที่สุด จากด้านล่างผ่านทางช่องคลอด หมอสูตินรีเวชเปิดช่องท้องเคลียร์พื้นที่และเลาะผังผืดภายในช่องท้อง เคลียร์แล้วเพื่อให้เกิดช่องว่าง และเอาก้อนหินออกมาได้สำเร็จ (ในคลิป) ยากมาก ๆ ครับ กว่าจะเลาะออกมาได้
ตอนเลาะออกช่วงกำลังจะหลุด พวกเราได้ขออนุญาติเอาออก และสวดมนต์…..ด้วย จึงหลุดออกมา #ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ (น้องอัจฉราวดี สวดมนต์ ในใจผม สวดในใจเช่นกัน นึกถึง หลวงปู่ทวด เจ้าพ่อเสือ)
#สรุปประวัติเพิ่มเติม ผู้ป่วยเคยใช้ชีวิตที่อินโดนีเซียเมื่อหลายปีก่อน และถูก หมอไสยศาสตร์ชาวอินโดนีเซียบังคับทำของใส่เข้าไปในช่องคลอด ซึ่งคนไข้ได้รับการทำเมื่อหลายปีก่อนแต่จำข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้ ไม่ทราบวิธีการและรายละเอียดเชิงลึกอื่น ๆ จึงเกิดอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง จนมาพบแพทย์
หลังจากเอาก้อนออก หมอได้ทำการสกัดก้อนหินด้วยเหตุผลที่ว่า เห็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เหมือนมีโครงสร้างบางอย่างอยู่ เป็นลักษณะวงกลม และมีเม็ดกลมทึบแสงๆๆ อยู่ภายใน เมื่อกะเทาะก้อนออก (ดูคลิป) มีน้ำและส่วนประกอบคล้ายโคลนมีกลิ่นเหม็นเน่ามากๆๆๆๆๆ ฟุ้งไปทั่วห้องผ่าตัด ไม่แน่ใจ ว่าคืออะไร
เมื่อตามหาส่วนประกอบภายในเพิ่มเติม พบชิ้นส่วนเหมือนอะคริลิครูปทรงกลม สีเขียวและสีแดง ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm และลูกปัดหลากสี ขนาดประมาณ 5 มม. จำนวน 11 เม็ด ไม่สามารถระบุได้ว่า ตอนทำพิธีไสยศาสตร์ดังกล่าวทำอย่างไร ทำไมโครงสร้างภายในเป็นลักษณะเหมือนโคลนและมีน้ำส่วนประกอบภายนอกแข็งเหมือนหิน
Great Decision Making เราตัดสินใจได้ถูกต้องมาก หากทำการย่อยก้อนหิน โคลนที่เน่า ด้านใน + เศษสิ่งแปลกปลอม จะอยู่ปนเปื้อนเกิดการติดเชื้อในช่องคลอดต่ออีกแน่นนอน
ขอขอบพระคุณ ทีมสูตินรีแพทย์ นพ.โฆษิต ตันตินาม พญ.อัจฉารวดี พูลสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งในสตรี ทีมพยาบาลสูติกรรม ทีมพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ที่ร่วมภารกิจ ชีวิตนี้ ไม่มีอะไร ตื่นเต้นกว่านี้อีกแล้ว #บันทึกไว้ ณ รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 30 มิ.ย.69 (เสร็จภารกิจไปไหว้เจ้าพ่อเสือต่อเลย ทำบุญโลด…) #มีคำตอบแล้วครับว่าคืออะไร เป็นการทำเสน่ห์โดยวิธีทางอินโดนีเซียจริง ๆ ครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต
- มิติใหม่! รพ.ชลบุรีผ่าตัดสมองผู้ป่วย รู้สึกตัว-พูดคุยได้ กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
- อุทาหรณ์ หญิงชราแข็งแรง สูดดมสิ่งนี้หลายปี ปอดอักเสบ-พบก้อนเนื้อใหญ่ รักษาหายยาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: