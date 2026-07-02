สำนักพุทธฯ ปลด 2 ข้าราชการ ไล่ออก 1 ราย คดีทุจริตเงินนิตยภัตพระปทุมธานี
อ.ก.พ. กระทรวงมีมติลงโทษ 3 อดีตเจ้าหน้าที่ พศ. มีผล 29 มิ.ย. 69 หลัง สตง. ตรวจพบเงินนิตยภัตพระสงฆ์ปทุมธานีหายกว่า 800,000 บาท
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวง ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิด กิตติธรางกูร รองผู้อำนวยการ พศ. และนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมาน ใช้คล่องกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จากกรณีทุจริตเงินนิตยภัตพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569
คดีนี้เกี่ยวข้องกับช่วงที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ก่อนย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการ พศ. ในเดือนกรกฎาคม 2567 ต่อมาเดือนสิงหาคม 2567 นายปราณสุวีร์เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีแทน ขณะที่นางสาวพจมานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินนิตยภัตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี รวมประมาณ 800,000 บาท พบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวพจมาน โดยผู้บริหารในช่วงเวลานั้นไม่ได้ตรวจสอบว่าเงินถูกโอนไปถึงพระสงฆ์ผู้มีสิทธิรับจริงหรือไม่ ทั้งยังเซ็นรับรองว่าเบิกจ่ายครบถ้วน และมีการนำรหัสอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้อำนวยการสำนักงาน ไปใช้อนุมัติรายการเบิกจ่ายด้วย
สตง. ส่งเรื่องให้ พศ. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารทั้งสองรายจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระบบราชการ กระทบความเชื่อมั่นของหน่วยงาน จึงมีคำสั่งปลดออกจากราชการทั้งสองคน ส่วนนางสาวพจมานถูกลงโทษไล่ออก ขณะนี้คดีอาญาที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปรับปรุงโครงสร้างผู้บริหาร ถอดชื่อนายบุญเชิดออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว
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