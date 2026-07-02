Sony ยุติผลิตแผ่นเกม PlayStation ตั้งแต่ ม.ค. 2028 ลุยตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ
Sony ยุติผลิตแผ่นเกม PlayStation ตั้งแต่ ม.ค. 2028 ลุยตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ยืนยันแผ่นเดิมยังใช้งานได้ปกติ
Sony Interactive Entertainment ประกาศยุติการผลิตแผ่นเกมใหม่ทั้งหมดที่จะวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation ตั้งแต่เดือนมกราคม 2028 เป็นต้นไป เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น
หลังจากเดือนมกราคม 2028 เกมใหม่ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation จะมีเฉพาะรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น โดยผู้เล่นสามารถซื้อได้ผ่าน PlayStation Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่รองรับระบบดิจิทัล
Sony ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบต่อเกมที่วางจำหน่ายไปแล้ว หรือเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นก่อนเดือนมกราคม 2028 ซึ่งยังคงมีจำหน่ายตามปกติ
ด้วยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นทิศทางที่ Sony Interactive Entertainment ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันความนิยมในสื่อดิจิทัลมีมากกว่าแผ่นเกมแบบเดิมอย่างชัดเจน บริษัทระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยตอบสนองรูปแบบการเข้าถึงและเล่นเกมที่ชุมชนผู้เล่นส่วนใหญ่ชื่นชอบในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
Sony ระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทจะยังคงจัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านรูปแบบการเข้าถึงเกม และมอบทางเลือกในการซื้อเกมใหม่ตามความต้องการของผู้เล่น ไม่ว่าจะผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือ PlayStation Store พร้อมยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเล่นเกมระดับโลกให้กับแฟนๆ ต่อไป และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: PlayStation.Blog
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