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Sony ยุติผลิตแผ่นเกม PlayStation ตั้งแต่ ม.ค. 2028 ลุยตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:02 น.
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Sony ยุติผลิตแผ่นเกม PlayStation ตั้งแต่ ม.ค. 2028 ลุยตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ

Sony ยุติผลิตแผ่นเกม PlayStation ตั้งแต่ ม.ค. 2028 ลุยตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ยืนยันแผ่นเดิมยังใช้งานได้ปกติ

Sony Interactive Entertainment ประกาศยุติการผลิตแผ่นเกมใหม่ทั้งหมดที่จะวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation ตั้งแต่เดือนมกราคม 2028 เป็นต้นไป เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

หลังจากเดือนมกราคม 2028 เกมใหม่ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation จะมีเฉพาะรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น โดยผู้เล่นสามารถซื้อได้ผ่าน PlayStation Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่รองรับระบบดิจิทัล

Sony ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบต่อเกมที่วางจำหน่ายไปแล้ว หรือเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นก่อนเดือนมกราคม 2028 ซึ่งยังคงมีจำหน่ายตามปกติ

PlayStation
Sony

ด้วยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นทิศทางที่ Sony Interactive Entertainment ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันความนิยมในสื่อดิจิทัลมีมากกว่าแผ่นเกมแบบเดิมอย่างชัดเจน บริษัทระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยตอบสนองรูปแบบการเข้าถึงและเล่นเกมที่ชุมชนผู้เล่นส่วนใหญ่ชื่นชอบในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

Sony ระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทจะยังคงจัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านรูปแบบการเข้าถึงเกม และมอบทางเลือกในการซื้อเกมใหม่ตามความต้องการของผู้เล่น ไม่ว่าจะผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือ PlayStation Store พร้อมยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเล่นเกมระดับโลกให้กับแฟนๆ ต่อไป และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: PlayStation.Blog

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:02 น.
87
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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