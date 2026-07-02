ตำนานเยอรมัน โบ้ยความผิด “แฟน-เมีย” นักบอลทำผู้เล่นเสียสมาธิ ตกรอบบอลโลก
ตำนานเยอรมัน โบ้ยความผิด แฟนและภรรยาของผู้เล่น ทำเสียสมาธิ ต้นเหตุตกรอบ 32 ทีม ศึกฟุตบอลโลก 2026 แนะควรมาตอนทีมมีผลงานแล้วมากกว่า
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เว็บไซต์ TheMirror รายงานว่า โลทาร์ มัทเธอุส ตำนานนักฟุตบอลเยอรมัน ได้ออกวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของทีมชาติเยอรมัน ภายหลังพลิกล็อกพ่ายปารากวัยตกรอบ 32 ทีม ศึกฟุตบอลโลก 2026
โดยนายมัทเธอุส มองว่าผู้เล่นความสมาธิเนื่องจากภรรยาและแฟนร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเขากล่าวว่าแม้จะมีเรื่องให้พูดในสนามอีกมาก แต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องนอกสนามเหมือนกัน
เคยมีการทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เมื่อปี 1994 และตนก็ไม่คิดว่าสถานการณ์ในครั้งนี้จะแตกต่างกันสักเท่าไร สำหรับผู้เล่นหลายคนแล้ว ครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ “สำคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอล”
ผู้เล่นเพิ่งมาถึงอเมริกาได้ไม่ถึงสองสัปดาห์ แต่ครอบครัวของพวกเขาก็ตามมาอยู่ด้วยกันหมดแล้ว ทั้งที่จริง ๆ แล้วน่าจะให้บินตามมาตอนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมสร้างผลงานได้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วมากกว่า
พร้อมบอกด้วยว่าเขาได้ยินมาว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งไม่พอใจอีกคนเพราะอีกฝ่ายได้รับอนุญาตให้พาแม่เดินทางมาด้วย หรือบางคนอนุญาตให้เอาลูกเมียร่วมเดินทาง บางคนไม่พอใจที่ครอบครัวต้องนั่งเครื่องบินพาณิชย์ แต่บางครอบครัวได้รับอนุญาตให้เดินทางมากับทีมได้ พร้อมชี้ว่าโฟกัสของผู้เล่นอยู่กับครอบครัวมากกว่าการแข่งขัน
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