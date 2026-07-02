ประกาศแล้ว กรมการปกครอง บัญชีปลัดอำเภอ 2569 ขึ้นบัญชี 1,137 คน เช็กรายชื่อได้ที่นี่
กรมการปกครองขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการปีงบประมาณ 2569 พร้อมเปิดช่องทางตรวจผลคะแนนสอบรายบุคคล
กรมการปกครองประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1,137 คน หลังดำเนินการสอบแข่งขันครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ได้ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
การสอบครั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2569 โดยรับสมัครอัตราว่างครั้งแรก 70 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,150-19,970 บาท ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์ และต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อน หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้รับจ้างประมวลผลคะแนนสอบเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกรมการปกครองจัดสอบเพิ่มเติมเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จนได้รายชื่อผู้สอบผ่านครบทุกขั้นตอนตามที่ประกาศล่าสุด
กรมการปกครองระบุเงื่อนไขสำคัญของบัญชีนี้ไว้ 3 ข้อ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการเปิดสอบตำแหน่งเดียวกันและขึ้นบัญชีใหม่ก่อนครบกำหนด บัญชีเดิมจะถูกยกเลิกทันที ผู้ที่ขึ้นบัญชีแล้วจะถูกตัดชื่อออกหากสละสิทธิ์การบรรจุ ไม่มารายงานตัวตามกำหนด มีเหตุขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ประสงค์รับการบรรจุเนื่องจากกรมการปกครองไม่รับโอน นอกจากนี้หากภายหลังตรวจพบว่าผู้สอบแข่งขันได้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามที่กำหนด แม้ขึ้นบัญชีแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ
สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมการปกครองจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุตามอัตราว่างในภายหลัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ต้องการทราบผลคะแนนสอบของตนเองตรวจสอบได้ทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับจ้างประมวลผลคะแนน หรือยื่นหนังสือขอทราบผลคะแนนตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด ต่อกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศ ประกาศฉบับนี้ลงนามรับรองโดยนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง
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