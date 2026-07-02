ข่าวดาราบันเทิง

พี่หนุ่ม งง อู๋จุน HI-END ปฏิเสธออกโหนกระแส เจ้าตัวอัดคลิปแจง อยู่ในช่วงปรึกษาทนาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:16 น.
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หนุ่ม กรรชัย งง อู๋จุน HI-END ปฏิเสธออกโหนกระแส เจ้าตัวอัดคลิปแจง อยู่ในช่วงปรึกษาทนาย

หนุ่ม กรรชัย งง อู๋จุน HI-END ปฏิเสธออกโหนกระแส ปมทำร้าย-ด่าทอ อดีตทีมงาน 5-6 คน เจ้าตัวอัดคลิปแจง อยู่ในช่วงปรึกษาทนาย

ความคืบหน้าล่าสุด หลังมีอดดีตพนักงานและทีมงานกว่า 5-6 คน อ้างเป็นผู้เสียหายถูกยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดัง 10 ล้านซับ ขวัญใจแก๊งฟันน้ำนม หรือ อู๋จุน HI-END ทำร้ายร่างกาย-ด่าทอ จนได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งทาง อู๋จุน ก็ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงรวมถึงปฏิเสธบางข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้แล้ว

กระทั่งมีรายงานว่า อดีตพนักงานและทีมงานกว่า 5-6 คน พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานที่ถูก อู๋จุน HI-END กระทำพฤติกรรมไม่ดีใส่มานั่งในรายการโหนกระแสแล้ว และเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดัง เห็นข่าวดังกล่าว เขาก็ได้อัดคลิปกล่าวว่า ‘อยากไปออกเหมือนกัน’ โดยทางเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ นำคลิปช่วงที่อู๋จุนบอกอยากออกโหนกระแสมาโพสต์ลงเพจด้วยเช่นกัน

จากนั้นเหมือนทีมงานโหนกระแส จึงได้ติดต่อไปหา อู๋จุน แต่กลับได้รับการปฏิเสธ จน หนุ่ม กรรชัย พิธีกรประจำรายการถึงเข้าคอมเมนต์ว่า “เห็นตอนแรกบอกว่าอยากมา พอติดต่อไป บอกไม่ว่าง ทางนี้ งง นะ”

หนุ่ม กรรชัย งง อู๋จุน HI-END ปฏิเสธออกโหนกระแส เจ้าตัวอัดคลิปแจง อยู่ในช่วงปรึกษาทนาย-1
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ล่าสุด อู๋จุน HI-END โพสต์คลิปชี้แจงจากคอมเมนต์ของพี่หนุ่ม ผ่านทางไอจีสตอรี่ โดยระบุว่า “ที่ไปไม่ได้เพราะอยู่ขอนแก่น ไม่สามารถเดินทางไปได้ทันทีในวันพรุ่งนี้ และอีกอย่างตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปรึกษาทนาย รวบรวมหลักฐาน ถ้ารีบไปออกรายการก็กลัวว่าจะพูดอะไรที่มันกระทบต่อรูปคดี ก็ต้องขอบคุณทางรายการที่ติดต่อมาสำหรับโอกาส แต่ก็อยากให้รอหน่อย หากปรึกษาทนายความเสร็จจะติดต่อไปอีกครั้ง และถ้าได้ไปออกจริง ๆ ก็ขอให้คู่กรณีเปิดหน้ามานั่งคุยกันด้วย”

หนุ่ม กรรชัย งง อู๋จุน HI-END ปฏิเสธออกโหนกระแส เจ้าตัวอัดคลิปแจง อยู่ในช่วงปรึกษาทนาย-3

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, IG oaujun

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:16 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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