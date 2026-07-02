รัฐบาลสั่งเข้มมาตรการตรวจสอบพนักงานสายการบิน ป้องกันลักลอบขนยาเสพติด
รัฐบาลสั่งเข้มมาตรการตรวจสอบพนักงานสายการบิน ป้องกันลักลอบขนยาเสพติด และหามาตรการที่ไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุม หลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระ พร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้น ลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลีย
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสาร แม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตราย อาวุธ และวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ กพท. เชิญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สายการบิน หน่วยงานศุลกากร และหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และเสริมการประสานงานด้านการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยง พร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชน
“รัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย และรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสม” นางสาวลลิดา กล่าว
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