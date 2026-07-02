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ประวัติ เอริค เซี่ย นักธุรกิจหมื่นล้าน หลานชายเจ้าสัวซีพี หล่อเก่งครบเครื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:01 น.
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ภาพจาก Instagram : erictse0816

เปิดประวัติ เอริค เซี่ย มหาเศรษฐีแสนล้าน หลานชายเจ้าสัวซีพี ย้อนเส้นทางการทำงาน ล่าสุดร่วมประชุมเวทีโลกระดับผู้นำ หารือนโยบายสำคัญ

หากอยู่ในแวดวงธุรกิจเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงคุ้นหูกันดีกับชื่อของ เอริค เซี่ย (Eric Tse) นักธุรกิจหนุ่มไปแรงที่สำนักข่าวต่างประเทศ scmp เคยขึ้นพาดหัวว่าร่ำรวยกว่า โดนัลด์ ทรัมป์ และกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน หลังพ่อและแม่ของมอบหุ้น 1 ใน 5 ของบริษัท Sino Biopharmaceutical หุ้นจำนวนนี้มีมูลค่าสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยราวแสนล้านบาท

หากนับสายสัมพันธ์แล้ว เอริค เซี่ย ถือเป็นหลานชายของเจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ เพราะตระกูลเซี่ยมี 2 สาย คือ ประเทศไทยและจีน โดยต้นตระกูลคือ เซี่ยอี้ชู คหบดีเมืองซ่านโถว พ่อของเซี่ยเจิ้งหมิน และเซี่ยกั๋วหมิน (นายธนินท์ เจียรวนนท์) ซึ่ง เซี่ยเจิ้งหมิน เป็นพ่อของพ่อของเซี่ยปิง ทำให้นายธนินท์ เจียรวนนท์ มีศักดิ์เป็นเป็น ลุง,อา ของเซี่ยปิง โดยเซี่ยปิงคือพ่อของ เอริค เซี่ย เมื่อนับสายสัมพันธ์แล้ว นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นปู่ของเอริคนั่นเอง

เอริคเกิดที่เมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ศึกษาชั้นประถมในปักกิ่งและจบมัธยมในฮ่องกง เขาเป็นนักเรียนทุน Schwarzman Scholar ที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในปักกิ่ง และจบการศึกษาจาก Wharton School of Finance แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

ช่วงที่เรียนอยู่ที่ Wharton ในปี 2557 เขาและเพื่อนร่วมชั้นร่วมกันก่อตั้งงาน Penn Wharton China Summit (PWCS) งานนี้กลายเป็นงานสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับจีนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในแวดวงวิชาการสหรัฐอเมริกา เอริคเล่าว่าในฐานะนักศึกษาต่างชาติชาวจีน เขาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการทำประโยชน์ให้ชุมชนรอบตัวจึงต้องการริเริ่มทำโครงการตั้งแต่ปีแรกและทิ้งผลงานไว้ให้คนรุ่นหลัง

เอริค เซี่ย-3
ภาพจาก Instagram : erictse0816

แม้จะร่ำรวยมหาศาล แต่เอริคเลือกที่จะไม่รับการจัดอันดับความมั่งคั่งในชื่อของตัวเอง บริษัทออกแถลงการณ์ว่าเขาจะพยายามไม่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาเศรษฐีในนามส่วนตัว และขอให้สื่อใช้ชื่อ “ครอบครัวเซี่ย ปิง” แทน เจ้าตัวให้เครดิตครอบครัวและผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเขาโดยไม่หวังผลตอบแทน และตั้งใจจะส่งต่อพลังบวกและความมุ่งมั่นนี้ให้กับคนรอบข้างตั้งแต่อายุ 19 ปี

ส่วนชีวิตส่วนตัว ก่อนหน้านี้มีคนเห็นภาพไลฟ์สไตล์ที่ใกล้ชิดกับคนดังระดับโลก เขาถ่ายรูปคู่กับ เหยา หมิง อดีตนักบาสเกตบอล NBA ในงาน Fiba Basketball World Cup รวมทั้งโอบเอวซูเปอร์โมเดล เบลลา ฮาดิด ในงานปาร์ตี้ของ Bulgari ที่เวนิส และเซลฟี่กับ รีฮานนา ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในนิวยอร์ก

ภาพล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เอริคโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะอยู่ที่การประชุมระดับโลกอย่าง World Economic Forum หรือ WEF เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่บุคคลคนสำคัญของโลกมารวมตัวเพื่อกำหนดนโยบายและพูดคุยหาทางแก้ไขปัญหาโลก

สำหรับใครที่อยากติดตามการทำงานของ เอริค เซี่ย สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรม erictse0816

เอริค เซี่ย-4
ภาพจาก Instagram : erictse0816
เอริค เซี่ย
ภาพจาก Instagram : erictse0816
เอริค เซี่ย-2
ภาพจาก Instagram : erictse0816

เอริคและรีฮานนาเอริคและเบลลา ฮาดิด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:01 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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