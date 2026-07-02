การเงินเศรษฐกิจ

“ไทยช่วยไทย พลัส” เดือนแรก คนใช้สิทธิกว่า 25 ล้านคน สะพัดกว่า 4.3 หมื่นล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 09:46 น.
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"ไทยช่วยไทย พลัส" เดือนแรก คนใช้สิทธิกว่า 25 ล้านคน สะพัดกว่า 4.3 หมื่นล้าน

โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” เดือนแรก คนใช้สิทธิกว่า 25 ล้านคน สะพัดกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท ใช้จ่ายผ่านร้านค้ามากกว่า 1.03 ล้านร้านค้า

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูล ณ เวลา 23.00 น. ของวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” มียอดใช้จ่ายสะสมในเดือนแรก 43,218.39 ล้านบาท มีผู้ใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 25,686,181 ราย และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าทั่วประเทศ

โครงการเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2569 ซึ่งเป็นวันแรกมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาท จากนั้นยอดใช้จ่ายขยายตัวต่อเนื่องจนสะสมแตะ 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนเดียว สะท้อนว่าประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง

ด้านผู้ประกอบการ มีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้า และมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้า ครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไป ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าชุมชน และร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2569

โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าชุมชน และธุรกิจท้องถิ่น ผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจในทุกพื้นที่

น.ส.รัชดา ระบุว่า ผลการดำเนินงานในเดือนแรกสะท้อนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนามาตรการให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการมากขึ้น

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 09:46 น.
83
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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