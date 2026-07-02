โล่งอก! หนุ่มปริศนายอดปีนจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าดูแลทันที
หนุ่มปริศนายอดปีนจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้ว หลังจากที่นั่งห้อยขาบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่เข้าดูแลทันที
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง ได้โพสต์ข้อความว่า “กู้ภัยปลวกแดง ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ตรวจสอบบุคคลปีนขึ้นไปบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ระหว่างประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนจุดเกิดเหตุ”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะโพสต์รูปถ่ายของบุคคลดังกล่าวระบุว่า “ท่านใดรู้จัก เป็นญาติ หรือเป็นเพื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่จุดเกิดเหตุด้วยครับ เหตุบุคคลปีนขึ้นไปบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขณะนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนสแตนบายภาคพื้นดิน และสนับสนุนที่เกิดเหตุ” นั้น
ล่าสุดกู้ภัยกำลังขอชุดสนับสนุน เบาะลม ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชายปริศนาดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าว
ก่อนที่ในเวลาต่อมา บุคคลปีนขึ้นบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เวลานี้ลงถึงด้านล่างแล้ว อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครและมีมูลเหตุจูงใจอะไร
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