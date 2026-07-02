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พิพากษาจำคุก 12 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เบียดบังเงินบริจาค 3 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 09:14 น.
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ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ร่วมมือกับกลุ่มของสีกากอล์ฟ เบียดบังเงินบริจาค 3 ล้าน พร้อมให้คืนเงินแก่ผู้เสียหาย

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท 195/2568 ลงโทษจำคุกอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ในคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในความผิดฐานเบียดบังเงินงบการศึกษา

โดยพฤติการณ์ในคดี ระบุว่า ระหว่างที่ นายวิรัติ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และเป็นผู้อำนวยการดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.พิจิตร) ได้มีผู้ใจบุญมอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้พัฒนา มจร.พิจิตร โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายวิรัติ แต่นายวิรัติกลับไม่ยอมนำเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย และพบข้อมูลว่า มีการร่วมมือกลุ่มของ น.ส.วิลาวัลย์ หรือ สีกากอล์ฟ เบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเอง

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินโดยทุจริต และมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยที่ผ่านมาในชั้นฝากขังและพิจารณาคดี ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้อดีตเจ้าคณะจังหวัดรายนี้ต้องถูกคุมขังในเรือนจำมาโดยตลอด

โดยศาลพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง สั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา 12 ปี พร้อมทั้งมีคำสั่งให้จำเลย คืนเงินหรือชดใช้ราคาเงิน 3,000,000 บาท ให้แก่ มจร.พิจิตร ผู้เสียหาย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 09:14 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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