ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน ไม่กระทบลูกในท้อง

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา ไหทองคำ แอดมิตรพ.กลางดึก หลังมีอาการปวดร้าวจนขยับไม่ได้-ติดเชื้อในท่อปัสสาวะ เผยลูกในท้องปลอดภัยดี
ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตเป็นห่วงหนัก เมื่อ ฟารีดา ไหทองคำ ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลกลางดึกอีกครั้ง หลังเจ้าตัวมีอาการปวดร้าวถึงก้น จนไม่สามารถขยับร่างกายได้ รวมถึงมีไข้ หมอตรวจร่างกายแล้วพบว่า “ติดเชื้อในท่อปัสสาวะ” จึงสั่งให้แอดมิตทันทีเพื่อทำการรักษา และเพื่อให้คุณแม่มือใหม่ได้พักผ่อนร่างกายด้วย
เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ฟารีดา ก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลไป เพราะมีอาการเลือดออกเล็กน้อย ซึ่งหลังจากเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปทำงานไลฟ์ขายของต่อในทันที เรียกได้ว่าคุณแม่ของน้องเวร่าโหมงานหนัก พักผ่อนน้อย เดินทางเยอะมาก ๆ ในช่วงสัปดาห์นี้
ล่าสุด ฟารีดา ได้ออกมาอัปเดตอาการพร้อมขอโทษลูกค้าทุก ๆ แบรนด์ที่ติดต่องานมา แต่ต้องถูกเลื่อนกะทันหันเนื่องจากอาการป่วย
“ขอโทษทุกแบรนด์ในวันที่ 2-3 ด้วยนะคะ หนูกลับมาหายดีเมื่อไหร่จะรีบลุยงานให้พี่ ๆ เจ้าของแบรนด์ทุกคนเลยนะคะ เวร่าปลอดภัยดีนะคะ มีอาการปวดร้าวหลังจนถึงก้นขยับตัวไม่ได้ล่ะมีไข้ด้วยค่ะคุณหมอให้นอน โรงพยาบาล เพราะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะด้วยค่ะ”
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อ้างอิงจาก : IG fariidaatpv
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