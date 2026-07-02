ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน ไม่กระทบลูกในท้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 09:31 น.
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ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา ไหทองคำ แอดมิตรพ.กลางดึก หลังมีอาการปวดร้าวจนขยับไม่ได้-ติดเชื้อในท่อปัสสาวะ เผยลูกในท้องปลอดภัยดี

ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตเป็นห่วงหนัก เมื่อ ฟารีดา ไหทองคำ ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลกลางดึกอีกครั้ง หลังเจ้าตัวมีอาการปวดร้าวถึงก้น จนไม่สามารถขยับร่างกายได้ รวมถึงมีไข้ หมอตรวจร่างกายแล้วพบว่า “ติดเชื้อในท่อปัสสาวะ” จึงสั่งให้แอดมิตทันทีเพื่อทำการรักษา และเพื่อให้คุณแม่มือใหม่ได้พักผ่อนร่างกายด้วย

อาการล่าสุด-ฟารีดา-หลังแอดมิตรพ.อีกรอบ-2

เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ฟารีดา ก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลไป เพราะมีอาการเลือดออกเล็กน้อย ซึ่งหลังจากเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปทำงานไลฟ์ขายของต่อในทันที เรียกได้ว่าคุณแม่ของน้องเวร่าโหมงานหนัก พักผ่อนน้อย เดินทางเยอะมาก ๆ ในช่วงสัปดาห์นี้

ล่าสุด ฟารีดา ได้ออกมาอัปเดตอาการพร้อมขอโทษลูกค้าทุก ๆ แบรนด์ที่ติดต่องานมา แต่ต้องถูกเลื่อนกะทันหันเนื่องจากอาการป่วย

“ขอโทษทุกแบรนด์ในวันที่ 2-3 ด้วยนะคะ หนูกลับมาหายดีเมื่อไหร่จะรีบลุยงานให้พี่ ๆ เจ้าของแบรนด์ทุกคนเลยนะคะ เวร่าปลอดภัยดีนะคะ มีอาการปวดร้าวหลังจนถึงก้นขยับตัวไม่ได้ล่ะมีไข้ด้วยค่ะคุณหมอให้นอน โรงพยาบาล เพราะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะด้วยค่ะ”

อาการล่าสุด ฟารีดา หลังแอดมิตรพ.อีกรอบ-1

อาการล่าสุด ฟารีดา หลังแอดมิตรพ.อีกรอบ

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อ้างอิงจาก : IG fariidaatpv

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 09:31 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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