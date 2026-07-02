อุ้ม ลักขณา ถูกเชิญออกออนเซ็นญี่ปุ่น เพราะมีรอยสัก โอดถ้าย้อนกลับไปจะไม่สัก

อุ้ม ลักขณา รีวิวประสบการณ์ออนเซ็นญี่ปุ่นถูกพนักงานเชิญออกจากบ่อเพราะมีรอยสัก เจ้าตัวโพสต์ระบายถ้าย้อนเวลาได้จะไม่สัก
ชาวเน็ตหลายคนเพิ่งรู้ หลังนักแสดงสาว อุ้ม ลักขณา แชร์ประสบการณ์ตรงผ่านช่อง TikTok aum_luckana เล่าเหตุการณ์ตอนไปใช้บริการออนเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพนักงานเชิญให้ออกจากพื้นที่ เพราะเห็นรอยสักบนร่างกาย เจ้าตัวเขียนข้อความในแคปชั่นว่า “ย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอัน”
เธอเล่าว่า ออนเซ็นในญี่ปุ่นมีกฎเหล็กห้ามคนมีรอยสักลงแช่น้ำเด็ดขาด ตอนแรกตั้งใจไปใช้บริการแห่งหนึ่งแต่เข้าไม่ได้ จึงตัดสินใจย้ายไปอีกแห่งซึ่งอยู่ห่างออกไปนอกเมือง แม้สถานที่ใหม่จะมีป้ายประกาศห้ามคนมีรอยสักขนาดเล็กเช่นกัน แต่ทางร้านมีทางเลือกให้ลูกค้า โดยผู้ใช้บริการต้องซื้อพลาสเตอร์ปิดทับรอยสักทุกจุดบนร่างกายจึงจะลงแช่น้ำได้
อุ้ม ลักขณา อธิบายต่อว่า ช่วงที่ลงออนเซ็นบ่อแรกแผ่นพลาสเตอร์ยังติดแน่น แต่พอเปลี่ยนไปลงอีกบ่อที่มีแรงดันน้ำทำให้พลาสเตอร์หลุดออก เมื่อพนักงานเห็นรอยสักจึงเดินเข้ามาแจ้งทันทีว่าห้ามลงน้ำ เธอต้องขึ้นจากบ่อหลังจากได้แช่ตัวยอมรับว่ารู้สึกฟินมาก แม้ได้แช่น้ำประมาณ 45 นาที
ช่วงท้ายคลิป อุ้มแนะนำคนที่มีรอยสักแล้วอยากแช่ออนเซ็นให้หาซื้อพลาสเตอร์ติดตัวไว้ก่อนลงบ่อแช่ตัว
@aum_luckana ย้อนไปได้จะไม่สักเลยสักอัน #tiktok #fypシ゚viral #อุ้มลักขณา #tattoo ♬ เสียงต้นฉบับ – Aumluckana🪷🪷🪷🪷🪷
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