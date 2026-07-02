กู้ภัย ตามหาญาติ หลังเจอคนปีนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อ.ปลวกแดง ขอให้ติดต่อด่วน
กู้ภัยปลวกแดง ตามหาญาติหรือเพื่อน หลังเจอคนปีนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขอให้ติดต่อด่วน เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง ได้โพสต์ข้อความว่า “กู้ภัยปลวกแดง ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ตรวจสอบบุคคลปีนขึ้นไปบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ระหว่างประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนจุดเกิดเหตุ”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะโพสต์รูปถ่ายของบุคคลดังกล่าวระบุว่า “ท่านใดรู้จัก เป็นญาติ หรือเป็นเพื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่จุดเกิดเหตุด้วยครับ
เหตุบุคคลปีนขึ้นไปบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขณะนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนสแตนบายภาคพื้นดิน และสนับสนุนที่เกิดเหตุ
กู้ภัยปลวกแดง, มูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง 038-659281″
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งต่อไป
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