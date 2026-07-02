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“ทนายเดชา” วิเคราะห์แอร์สาวมีโอกาสรอดคุก ไม่ใช่ต้องรับรู้ในการกระทำคนร้าย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 08:44 น.
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ทนายเดชา วิเคราะห์แอร์สาวมีโอกาสรอดคุก ไม่ใช่ต้องรับรู้ในการกระทำคนร้าย ที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลีย

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นเรื่องแอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียว่า “ผมเชื่อว่าแอร์การบินไทยที่ถูกกล่าวหาว่าขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย มีโอกาสรอดสูง เพราะไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดไม่ได้ปกปิดการกระทำความผิดแต่อย่างใด

ลำพังเพียงรับจ้างหิ้ว​ของไปส่งออสเตรเลีย​ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการกระทำของคนร้าย ที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลีย

คดีจึงมีความสงสัยตามสมควรว่า​มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในการนำเข้ายาเสพติดหรือไม่ ควรยกประโยชน์แห่งความสงสัย​ให้แอร์โฮสเตส”

โดยโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็แสดงความเห็นว่ากฎหมายของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยต่างกัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 08:44 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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