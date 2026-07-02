“ทนายเดชา” วิเคราะห์แอร์สาวมีโอกาสรอดคุก ไม่ใช่ต้องรับรู้ในการกระทำคนร้าย
ทนายเดชา วิเคราะห์แอร์สาวมีโอกาสรอดคุก ไม่ใช่ต้องรับรู้ในการกระทำคนร้าย ที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลีย
ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นเรื่องแอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียว่า “ผมเชื่อว่าแอร์การบินไทยที่ถูกกล่าวหาว่าขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย มีโอกาสรอดสูง เพราะไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดไม่ได้ปกปิดการกระทำความผิดแต่อย่างใด
ลำพังเพียงรับจ้างหิ้วของไปส่งออสเตรเลียก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการกระทำของคนร้าย ที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลีย
คดีจึงมีความสงสัยตามสมควรว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในการนำเข้ายาเสพติดหรือไม่ ควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แอร์โฮสเตส”
โดยโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็แสดงความเห็นว่ากฎหมายของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยต่างกัน
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