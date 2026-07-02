เกือบซวยเพราะอึ่งอ่าง แอบซ่อนในรองเท้าจนเกือบติดไปเยอรมนี
สาวเผยอึ่งอ่างซ่อนตัวในรองเท้าตั้งแต่บ้านพักหัวหิน ไม่มีใครรู้ตัวจนร้องขึ้นตอนใกล้ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิพอดี
เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict แชร์โพสต์จากกลุ่ม “นี่ตัวอะไร” เล่าประสบการณ์สุดหวาดเสียว หลังอึ่งอ่างตัวหนึ่งแอบเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในรองเท้าที่บ้านพักหัวหิน โดยเจ้าของไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย
เจ้าของโพสต์เล่าว่า ตอนเก็บกระเป๋าเดินทางที่หัวหินก็ไม่ได้ยินเสียงอึ่งอ่างร้อง ขับรถจากหัวหินไปจนถึงโรงแรมก็ยังเงียบสนิท อึ่งอ่างซ่อนตัวอยู่ในรองเท้าโดยไม่มีใครล่วงรู้
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตอนกำลังเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ อึ่งอ่างร้องขึ้นมาให้ได้ยิน เจ้าของโพสต์ต้องรื้อกระเป๋าเดินทางออกทั้งหมดเพื่อตามหา ก่อนพบว่ามันกระโดดออกมาจากรองเท้าพอดี
เจ้าของโพสต์รีบจับอึ่งอ่างใส่ถุง แล้วนำไปปล่อยที่สวนของโรงแรมทันที ก่อนโพสต์เตือนภัยว่า หากอึ่งอ่างหลุดรอดไปจนถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตและถูกตรวจพบในกระเป๋า อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งกับตัวเองและอึ่งอ่างตัวนี้
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจให้นักเดินทางตรวจสอบกระเป๋าและรองเท้าให้ละเอียดทุกครั้งก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่พักในบ้านหรือรีสอร์ตใกล้ธรรมชาติ เพราะสัตว์เล็กอย่างอึ่งอ่างหรือแมลงอาจแอบเข้าไปหลบซ่อนได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว
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