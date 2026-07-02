รวบคู่รักรัสเซีย ปีนตึกเอ็มไพร์สเตท สูง 443 เมตร เพื่อไปขอแต่งงานบนยอดตึก
ตำรวจสหรัฐฯ รวบคู่รักรัสเซีย ปีนตึกเอ็มไพร์สเตท สูง 443 เมตร เพื่อไปขอแต่งงาน ตรวจพบเป็นนักแสดงสารคดี เคยก่อเหตุมาแล้วทั่วโลก
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับกุมสองนักปีนป่าย หลังจากที่ปีนขึ้นไปยอดตึกเอ็มไพร์สเตท ที่มีความสูง 443 เมตร
จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ถูกจับกุมคือนายอีวาน เบียร์คัส วัย 32 ปี และ เอเจล่า นิโคเลา วัย 33 ปี ซึ่งฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานกับฝ่ายหญิงหลังปีนขึ้นตึกสำเร็จ โดยทั้งสองยังได้ถือป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “เมื่อพลังแห่งความรักเอาชนะความรักในอำนาจได้ โลกก็จะพบกับสันติสุข”
ทั้งคู่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกุมโดยไม่ได้ขัดขืน พวกเขาถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงการบุกรุก การกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น การทำลายทรัพย์สิน การบุกรุก และการก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ ทางเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบด้วยว่าทั้งสองขึ้นไปได้อย่างไร
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ โดยพวกเขามีสารคดีที่ชื่อ Skywalkers: A Love Story ที่ว่าด้วยเรื่องของทั้งสองที่เดินทางรอบโลกเพื่อปีนตึกสูงและแสดงผาดโผนเสี่ยงตาย
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