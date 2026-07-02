เพจดัง วอน “อย่าประจาน” แอร์สาวไทยต้องหาคดีเฮโรอีนออสเตรเลีย
เพจดังชี้แอร์การบินไทยวัย 26 ปี อาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายา เตือนสื่อ-โซเชียลอย่าขุดข้อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่ก่อนศาลตัดสิน
เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict โพสต์ข้อความเมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 เรียกร้องให้สังคมใจเย็นและไม่รีบตัดสินกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดียาเสพติด โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เธออาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายารายนี้เอง จึงขอให้เพจและสื่อโซเชียลอย่านำข้อมูลส่วนตัวของเธอมาเผยแพร่
ผู้ต้องหาในคดีนี้คือ น.ส.มีนา (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด ถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลีย (ABF) ควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์กระเป๋าเดินทางลายช้าง 12 ใบ เมื่อตรวจสอบพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ในซับในกระเป๋า ผลตรวจเบื้องต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีน ทั้งนี้ ปริมาณยาเสพติดที่พบยังมีรายงานแตกต่างกันในแต่ละสำนักข่าว บางแหล่งระบุประมาณ 1 กิโลกรัม ขณะที่บางแหล่งระบุสูงถึง 9 กิโลกรัม ยังไม่มีตัวเลขยืนยันเป็นทางการ
ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหา 2 กระทงตามกฎหมายออสเตรเลีย คือนำเข้าสารเสพติดควบคุมเพื่อการค้า และครอบครองสารเสพติดควบคุมเพื่อการค้า ศาลปฏิเสธการให้ประกันตัว และนัดไต่สวนอีกครั้งที่ศาลแขวงเมลเบิร์นวันที่ 14 กันยายนนี้ ทั้งสองข้อหามีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ 25 ปี
มารดาของผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าลูกสาวทำงานแอร์โฮสเตสมากว่า 2 ปี และไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าแฟนหนุ่มที่ลูกสาวคบหาอยู่ ด้านไรเดอร์ที่นำพัสดุมาส่งให้ผู้ต้องหาก่อนวันเดินทาง 2 วัน ได้เข้าให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำพัสดุบรรจุยาเสพติดมาส่งจริง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเดินหน้าขยายผลหาตัวผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง
เนื้อหาในโพสต์ของ Drama-addict ให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีฐานะร่ำรวย เพิ่งเรียนจบมาไม่นาน และยังมีภาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงอาจรับงานเสริมโดยขาดประสบการณ์และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพจย้ำว่าหากศาลพิสูจน์ภายหลังว่าเธอเป็นเหยื่อของขบวนการจริง การถูกขุดข้อมูลส่วนตัวหรือภาพใบหน้าไปเผยแพร่ก่อนหน้านั้นจะยิ่งซ้ำเติมชีวิตเธอโดยไม่จำเป็น พร้อมระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังต้องได้รับโทษตามกฎหมายหากพิสูจน์ว่าผิดจริง แต่ขอให้สังคมมีความเมตตาในระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุด
ด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมว่า ทางการออสเตรเลียอาจมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนหน้านี้ และได้กำชับให้สายการบินไทยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ขณะที่สายการบินไทยออกแถลงการณ์ยอมรับว่าผู้ถูกจับกุมเป็นพนักงานจริง สั่งพักงานและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง คาดทราบผลภายใน 7 วัน
คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและไต่สวน ผู้ต้องหายังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ มีนา นางฟ้าการบินไทย เรียนเก่ง สวย อดีตผู้ประกวดนางงามเวทีดัง
- เปิดข้อหา มีนา แอร์สาวไทย ลอบซุกเฮโลอีนเข้าออสเตรเลีย หากผิดจริงโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี
- ไขปริศนา “การบินไทย” หายจากเส้นทางอัมสเตอร์ดัม 28 ปี ก่อนกลับมาบินตรง 1 ก.ค. นี้
ข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: