ข่าว

เพจดัง วอน “อย่าประจาน” แอร์สาวไทยต้องหาคดีเฮโรอีนออสเตรเลีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 08:14 น.
81
เพจดัง วอน "อย่าประจาน" แอร์สาวไทยต้องหาคดีเฮโรอีนออสเตรเลีย
Drama-addict

เพจดังชี้แอร์การบินไทยวัย 26 ปี อาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายา เตือนสื่อ-โซเชียลอย่าขุดข้อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่ก่อนศาลตัดสิน

เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict โพสต์ข้อความเมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 เรียกร้องให้สังคมใจเย็นและไม่รีบตัดสินกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดียาเสพติด โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เธออาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายารายนี้เอง จึงขอให้เพจและสื่อโซเชียลอย่านำข้อมูลส่วนตัวของเธอมาเผยแพร่

ผู้ต้องหาในคดีนี้คือ น.ส.มีนา (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด ถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลีย (ABF) ควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์กระเป๋าเดินทางลายช้าง 12 ใบ เมื่อตรวจสอบพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ในซับในกระเป๋า ผลตรวจเบื้องต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีน ทั้งนี้ ปริมาณยาเสพติดที่พบยังมีรายงานแตกต่างกันในแต่ละสำนักข่าว บางแหล่งระบุประมาณ 1 กิโลกรัม ขณะที่บางแหล่งระบุสูงถึง 9 กิโลกรัม ยังไม่มีตัวเลขยืนยันเป็นทางการ

ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหา 2 กระทงตามกฎหมายออสเตรเลีย คือนำเข้าสารเสพติดควบคุมเพื่อการค้า และครอบครองสารเสพติดควบคุมเพื่อการค้า ศาลปฏิเสธการให้ประกันตัว และนัดไต่สวนอีกครั้งที่ศาลแขวงเมลเบิร์นวันที่ 14 กันยายนนี้ ทั้งสองข้อหามีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ 25 ปี

เพจดังชี้แอร์การบินไทยวัย 26 ปี อาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายา เตือนสื่อ-โซเชียลอย่าขุดข้อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่ก่อนศาลตัดสิน
Drama-addict

มารดาของผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าลูกสาวทำงานแอร์โฮสเตสมากว่า 2 ปี และไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าแฟนหนุ่มที่ลูกสาวคบหาอยู่ ด้านไรเดอร์ที่นำพัสดุมาส่งให้ผู้ต้องหาก่อนวันเดินทาง 2 วัน ได้เข้าให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำพัสดุบรรจุยาเสพติดมาส่งจริง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเดินหน้าขยายผลหาตัวผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง

เนื้อหาในโพสต์ของ Drama-addict ให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีฐานะร่ำรวย เพิ่งเรียนจบมาไม่นาน และยังมีภาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงอาจรับงานเสริมโดยขาดประสบการณ์และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพจย้ำว่าหากศาลพิสูจน์ภายหลังว่าเธอเป็นเหยื่อของขบวนการจริง การถูกขุดข้อมูลส่วนตัวหรือภาพใบหน้าไปเผยแพร่ก่อนหน้านั้นจะยิ่งซ้ำเติมชีวิตเธอโดยไม่จำเป็น พร้อมระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังต้องได้รับโทษตามกฎหมายหากพิสูจน์ว่าผิดจริง แต่ขอให้สังคมมีความเมตตาในระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุด

ด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมว่า ทางการออสเตรเลียอาจมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนหน้านี้ และได้กำชับให้สายการบินไทยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ขณะที่สายการบินไทยออกแถลงการณ์ยอมรับว่าผู้ถูกจับกุมเป็นพนักงานจริง สั่งพักงานและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง คาดทราบผลภายใน 7 วัน

คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและไต่สวน ผู้ต้องหายังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งเข้มมาตรการตรวจสอบพนักงานสายการบิน ป้องกันลักลอบขนยาเสพติด

29 วินาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน ไม่กระทบลูกในท้อง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โล่งอก! หนุ่มปริศนายอดปีนจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าดูแลทันที

13 นาที ที่แล้ว
อุ้ม ลักขณา พนักงานเชิญออกจากออนเซ็นญี่ปุ่น เพรราะรอยสัก บันเทิง

อุ้ม ลักขณา ถูกเชิญออกออนเซ็นญี่ปุ่น เพราะมีรอยสัก โอดถ้าย้อนกลับไปจะไม่สัก

14 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองเปิดตลาด 2 ก.ค. 69 พุ่งทันที 850 บาท ทองแท่งขายออก 63,900 ทองรูปพรรณ 64,700

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พิพากษาจำคุก 12 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เบียดบังเงินบริจาค 3 ล้าน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย ตามหาญาติ หลังเจอคนปีนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อ.ปลวกแดง ขอให้ติดต่อด่วน

38 นาที ที่แล้ว
เกือบซวยเพราะอึ่งอ่าง แอบซ่อนในรองเท้าจนเกือบติดไปเยอรมนี ข่าว

เกือบซวยเพราะอึ่งอ่าง แอบซ่อนในรองเท้าจนเกือบติดไปเยอรมนี

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายเดชา” วิเคราะห์แอร์สาวมีโอกาสรอดคุก ไม่ใช่ต้องรับรู้ในการกระทำคนร้าย

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบคู่รักรัสเซีย ปีนตึกเอ็มไพร์สเตท สูง 443 เมตร เพื่อไปขอแต่งงานบนยอดตึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง วอน &quot;อย่าประจาน&quot; แอร์สาวไทยต้องหาคดีเฮโรอีนออสเตรเลีย ข่าว

เพจดัง วอน “อย่าประจาน” แอร์สาวไทยต้องหาคดีเฮโรอีนออสเตรเลีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดือดปมแอร์สาวไทยซุกเฮโรอีน กระทบภาพลักษณ์ไทย สั่งประชุมด่วน 3 ก.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “ชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์” ผู้สร้างตำนานขนมถั่ว “โก๋แก่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการกงสุล ย้ำอย่ารับฝากขนสัมภาระไปต่างประเทศ ระวังเจอซุกยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย บันเทิง

ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบช็อก! หนุ่มสหรัฐฯเปิดประตูรถ เจอหมีดำนั่งเบาะหน้า หวิดโดนตะปบ ข่าวต่างประเทศ

แทบช็อก! หนุ่มสหรัฐฯเปิดประตูรถ เจอหมีดำนั่งเบาะหน้า หวิดโดนตะปบ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุโรปร้อนตายแล้วกว่า 1,300 คน ทำไมไทยที่ร้อนกว่ากลับเสียชีวิตน้อยกว่ามาก? ข่าว

เผยสาเหตุ ยุโรปร้อนตายแล้วกว่า 1,300 คน ทำไมไทยที่ร้อนกว่ากลับเสียชีวิตน้อยกว่ามาก?

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 31 ถูกจระเข้ยักษ์ขย้ำขณะลงเล่นน้ำในฟลอริดา ข่าวต่างประเทศ

นาทีสลด สาวถูกจระเข้ยักษ์ขย้ำดับ กัดแขนเกือบขาด ทนบาดแผลไม่ไหว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว งวด 1 ก.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 1 กรกฎาคม 2569 เช็กเลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติย้อนหลังวันพุธ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมเคิล เบิร์น นักแสดง Harry Potter เสียชีวิตในวัย 82 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน ไมเคิล ไบรน์ นักแสดง Harry Potter จากไปวัย 82 ปี ทิ้งผลงาน 170 เรื่อง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน บันเทิง

อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อังกฤษ พบ คองโก ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวรอบ 32 ทีมสุดท้าย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เศรษฐกิจ

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2569 เสียเท่าไร จ่ายตอนไหน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
งบประมาณปี 2570 แบกค่าดูแลข้าราชการ 1.24 ล้านล้านบาท กิน ⅓ ของประเทศ เศรษฐกิจ

งบประมาณปี 2570 แบกค่าดูแลข้าราชการ 1.24 ล้านล้านบาท กิน ⅓ ของประเทศ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 08:14 น.
81
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลสั่งเข้มมาตรการตรวจสอบพนักงานสายการบิน ป้องกันลักลอบขนยาเสพติด

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.อีกครั้ง ปวดร้าวจนขยับไม่ได้ หมอสั่งแอดมิตด่วน ไม่กระทบลูกในท้อง

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
อุ้ม ลักขณา พนักงานเชิญออกจากออนเซ็นญี่ปุ่น เพรราะรอยสัก

อุ้ม ลักขณา ถูกเชิญออกออนเซ็นญี่ปุ่น เพราะมีรอยสัก โอดถ้าย้อนกลับไปจะไม่สัก

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569

ราคาทองเปิดตลาด 2 ก.ค. 69 พุ่งทันที 850 บาท ทองแท่งขายออก 63,900 ทองรูปพรรณ 64,700

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
Back to top button