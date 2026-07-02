“อนุทิน” เดือดปมแอร์สาวไทยซุกเฮโรอีน กระทบภาพลักษณ์ไทย สั่งประชุมด่วน 3 ก.ค.
อนุทิน เดือดปมแอร์สาวไทยซุกเฮโรอีนถูกรวบที่ออสเตรเลีย ทำกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทย สั่งเรียกประชุมด่วน 3 ก.ค.
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีน ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางสายการบินไทยจะยอมรับว่าเป็นพนักงานบนเที่ยวบิน TG 465 นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ประชุมบ่ายวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
โดยนายอนุทินแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระทบภาพลักษณ์ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน และเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ในปี 2571
ขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่า สถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์ เข้าไปดูแลที่มีทนายความช่วยเรื่องคดีอยู่โดยติดตามอย่างใกล้ชิด และให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ขณะที่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอก เป็นเรื่องส่วนบุคคล คงไม่ถึงกับกระทบการท่องเที่ยวหรือการออกวีซาคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
และในมิติของการท่องเที่ยว ได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวดำเนินกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ ชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดเวลา หรือมีการกระทำความผิด โดยแต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามนอมินีและสิ่งผิดกฎหมาย ในมิติการท่องเที่ยวด้วย
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