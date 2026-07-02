อาลัย “ชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์” ผู้สร้างตำนานขนมถั่ว “โก๋แก่”
อาลัย ชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท โรงงานแม่รวย และ ผู้สร้างตำนานขนมถั่ว โก๋แก่ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด และเป็นผู้สร้างขนม “โก๋แก่” เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
โดยมีกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ จัดขึ้นที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ 1-7 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. และมีพิธีฌาปนกิจ วันที่ 8 กรกฎาคม
สำหรับโก๋แก่ ขนมที่อยู่คู่คนไทยมานาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เมื่อนายชูเกียรติ เกิดไอเดียคิดสูตรถั่วลิสงเคลือบกะทิ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากถั่วลิสงเคลือบแป้งจากต่างประเทศ ในตอนแรกใช้ชื่อ “อะพอลโล่” ตามจรวด เพื่ออยากให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัย จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น “กิ๊กก๊อก” ก่อนจะมาเป็น “โก๋แก่” ที่ได้เเรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูนญี่ปุ่น
นอกจากนี้โก๋แก่ ยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ นำมาสคอตมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์สมัยนั้น โดยได้ตุ๊กตาใส่เเว่นลาย หัวฟู สวมชุดยูโด จนกลายเป็นภาพที่ทุกคนนึกถึงเมื่อนึกถึงขนมโก๋แก่
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