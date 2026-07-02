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กรมการกงสุล ย้ำอย่ารับฝากขนสัมภาระไปต่างประเทศ ระวังเจอซุกยาเสพติด
กรมการกงสุล ย้ำอย่ารับฝากขนสัมภาระไปต่างประเทศ ระวังเจอซุกยาเสพติด ชี้ผู้ถือสัมภาระต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และมีโทษร้ายแรง
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กย้ำเตือนระบุว่า ” อย่า! รับฝาก/รับจ้าง ขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาด!
กรมการกงสุลขอแจ้งเตือน ห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระ/พัสดุจากผู้อื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือมีค่าตอบแทน
เนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย โดย ผู้ถือสัมภาระต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดูแลสัมภาระของท่าน ปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง”
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