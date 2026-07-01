อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน

ช็อก! อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลคิ้วแตกกลับบ้าน ทำคนบันเทิงและแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก
ใจหายเป็นไปตาม ๆ กัน เมื่อ อ้วน รังสิต นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ออกมาโพสต์ภาพอาการบาดเจ็บบริเวณคิ้วข้างซ้ายที่ดูบวมแดงและช้ำ พร้อมระบุข้อความว่า “เลขที่ออก 26 เข็ม”
โดย อ้วน รังสิต ยังได้เผยคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้คิ้วแตกจนเลือดอาบหน้าเอาไว้ด้วย ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเจ้าตัวกำลังเล่นบาสเก็ตบอล และถูกลูกบาสอัดใส่หน้าเต็ม ๆ แต่ก็ไม่วายอยู่เล่นจนจบเซ็ต แม้ว่าเลือดจะไหลอาบทั้งตาและแก้มข้างซ้ายไปหมด ก่อนจะไปโรงพยาบบาลเพื่อเย็บแผล
ขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับที่ได้เห็นโพสต์อุบัติเหตุเลือดอาบหน้าของ อ้วน รังสิต ต่างก็ตกอกตกใจกันไปหมด รีบคอมเมนต์แสดงความห่วงใย และอวยพรให้หายไว ๆ นอกจากนั้นก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความเห็นว่า จำนวนเข็มที่ อ้วน รังสิต ใส่ไว้ในแคปชั่น ดันบังเอิญไปตรงกับผลการประกาศรางวัลเลขท้าย 2 ตัว งวด 1 ก.ค. 69 คือ 62 อีกด้วย
บอกเลยว่าถ้าหนุ่มอ้วน หรือคนที่เห็นโพสต์นี้ตั้งแต่เมื่อวาน (30 มิ.ย. 69) แล้วเอะใจนำไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคในวันหวยออกวันนี้ 1 กรกฎาคม 2569 ก็คงได้รับโชคกันไปแบบหนำใจ ฉลองต้นเดือนแบบฟาดเคราะห์เพื่อรับทรัพย์กันเลยทีเดียวนะ หนุ่มอ้วน รังสิต
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อ้างอิงจาก : IG auan_rangsit
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