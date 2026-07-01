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ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 17:20 น.
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ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 มีผู้ถูกรางวัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง รวม 30 ใบ 180 ล้าน ตรวจเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากดิจิทัล L6) งวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 2569 โดยมีผู้ถูกรางวัลที่ 1 ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” มีทั้งหมด 30 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 180 ล้านบาท แบ่งเป็น ถูก 1 ใบ จำนวน 3 คน ถูก 2 ใบ จำนวน 2 คน และถูก 23 ใบ จำนวน 1 คน

ผลรางวัลสลากหกหลักแบบดิจิทัล (L6) งวด 1 ก.ค. 69

  • รางวัลที่ 1: 751495
  • เลขหน้า 3 ตัว: 001 – 980
  • เลขท้าย 3 ตัว: 304 – 531
  • เลขท้าย 2 ตัว: 62
ผลสลาก L6 1 7 69
FB/ Krungthai Care

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook

งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 17:20 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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