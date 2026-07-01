การเงินเศรษฐกิจ

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2569 เสียเท่าไร จ่ายตอนไหน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 17:07 น.
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ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

(Alt Text : ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง)

เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปี เรื่องสำคัญที่เจ้าของทรัพย์สินทุกคนต้องเตรียมจัดการคือเรื่องภาษี โดยเฉพาะ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นรายจ่ายประจำปีที่ไม่ควรมองข้าม หากปล่อยปละละเลยอาจต้องเผชิญกับเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น

บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญจาก Krungsri The COACH แหล่งรวมความรู้ทางการเงิน และการลงทุน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจหลักเกณฑ์ เช็กอัตราภาษีที่ต้องจ่าย และรู้ทันกำหนดการชำระที่ถูกต้องสำหรับปี 2569 ได้อย่างแม่นยำ

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างคืออะไร ?

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีประจำปีที่จัดเก็บตามมูลค่าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่คุณครอบครองกรรมสิทธิ์ โดยเข้ามาทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่แบบเดิม มีหน่วยงานจัดเก็บเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น สำนักงานเขต เทศบาล หรือ อบต. ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เพื่อนำรายได้ไปใช้พัฒนา และบริหารชุมชนในพื้นที่

ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องจ่าย ?

ผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการชำระภาษีประเภทนี้ คือผู้ที่ถือครองทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ๆ โดยแบ่งกลุ่มหลักได้ดังนี้

  • เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์)
  • ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ
  • เจ้าของห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้อง

อัปเดตกำหนดการจ่ายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2569

กำหนดการจ่ายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับปี 2569 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาภาระ และช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวบริหารจัดการเงินสดได้ดียิ่งขึ้น เจ้าของทรัพย์สินจึงควรบันทึกไทม์ไลน์ใหม่นี้ไว้เพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายล่าช้า

ไทม์ไลน์สำคัญที่ต้องจำ

  • ภายในเดือนมกราคม 2569 : ท้องถิ่นประกาศบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ตรวจสอบความถูกต้อง
  • ภายในเดือนเมษายน 2569 : ท้องถิ่นจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ระบุยอดเงินที่ต้องจ่าย) ไปยังเจ้าของทรัพย์สิน
  • ภายในเดือนมิถุนายน 2569 : กำหนดสิ้นสุดการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2569 : ช่วงเวลาสำหรับการผ่อนชำระภาษี (กรณีภาษีเกิน 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย)

สรุปอัตราภาษีที่ดินฯ แบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์

การคำนวณภาษีจะคิดตามลักษณะการใช้งานจริงของทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ที่อยู่อาศัย (บ้าน และคอนโด)

  • บ้านหลังหลัก : เป็นเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษี (กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะตัวตึก จะยกเว้นให้ 10 ล้านบาทแรก)
  • บ้านหลังอื่น ๆ : เช่น บ้านปล่อยเช่า คอนโดตากอากาศ หรือบ้านหลังที่สอง ต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกในอัตราขั้นบันได เริ่มต้น 0.02% ถึง 0.1% ของมูลค่าทรัพย์สิน

H3 ประเภทที่ 2 : ที่ดินเพื่อการเกษตร

การใช้ที่ดินเพื่อทำนา ทำไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์ หากเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ในแต่ละเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนเกินจากนั้นจะเสียภาษีในอัตราต่ำพิเศษคือ 0.01% ถึง 0.1% สำหรับกลุ่มนิติบุคคลจะไม่มีการยกเว้น และต้องเสียภาษีตามอัตราขั้นบันไดตั้งแต่บาทแรก

ประเภทที่ 3 : พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือโรงงาน จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าประเภทอื่น โดยเริ่มต้นที่ 0.3% และสูงสุดที่ 0.7% (เพดานสูงสุดไม่เกิน 1.2%) ตามมูลค่าของทรัพย์สิน

ประเภทที่ 4 : ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ที่ดินที่ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ได้นำมาทำประโยชน์ตามสภาพ จะถูกเก็บภาษีในอัตราเริ่มต้นเท่ากับกลุ่มพาณิชยกรรมคือ 0.3% ถึง 0.7% แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ หากปล่อยรกร้างติดต่อกันทุก ๆ 3 ปี จะถูกปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ในรอบปีถัดไป (เพดานสูงสุดไม่เกิน 3%) เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนำทรัพย์สินมาพัฒนา

หากต้องการเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษี และเงื่อนไขการลดหย่อนแบบครบถ้วน สามารถเข้าไปศึกษา และอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ Krungsri The COACH

สูตรคำนวณ และวิธีเตรียมตัวก่อนไปชำระภาษี

สูตรคำนวณภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ก่อนที่หนังสือแจ้งประเมินจะส่งมาถึงบ้าน คุณสามารถประเมินยอดเงินที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ด้วยสูตรง่าย ๆ

วิธีคำนวณง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

หลักการคิดภาษีที่ดินฯ ใช้สูตรพื้นฐาน คือ “มูลค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง x อัตราภาษีต่อปี = ภาษีที่ต้องจ่าย”

โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างรอบปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ แล้วนำมาหักลบส่วนต่างที่ได้รับการยกเว้น (ถ้ามี) ก่อนคูณด้วยอัตราภาษีตามประเภทการใช้งาน

ช่องทางการตรวจสอบ และลดหย่อนภาษี

  • ตรวจสอบความถูกต้อง : เมื่อได้รับจดหมายประเมิน ให้เช็กขนาดพื้นที่ และประเภทการใช้งาน หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน 30 วัน ณ หน่วยงานที่ออกหนังสือ
  • สิทธิลดหย่อนพิเศษ : ติดตามมาตรการบรรเทาภาระภาษีจากทางภาครัฐ เช่น กรณีทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติ สามารถยื่นเรื่องขอลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ของ อปท. ในพื้นที่ได้

สรุป วางแผนภาษีที่ดินให้ถูกต้องเพื่อการถือครองทรัพย์สินอย่างมั่นคง

การทำความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่เพียงแค่การทำตามหน้าที่ทางกฎหมาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ไทม์ไลน์ และอัตราภาษีที่ถูกต้องช่วยให้คุณวางแผนจังหวะการจ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงเบี้ยปรับล่าช้า และสำหรับผู้ที่มีที่ดินปล่อยว่าง การวางแผนเปลี่ยนที่ดินรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ ก็เป็นกลยุทธ์อัจฉริยะที่ช่วยลดภาระภาษี พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้กลับคืนมาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน



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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 17:07 น.
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