ด่วนที่สุด! ขอรับบริจาคเลือด ช่วยปลัดอำเภอเวียงสา ประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมาก
ด่วนที่สุด ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปช่วย นายวิชาญ วรรณพงษ์ ปลัดอำเภอเวียงสา หลังประสบอุบัติเหตุเช้านี้ เสียเลือดมาก รักษาตัวที่ รพ.น่าน ร่วมเซฟชีวิตแจ้งชื่อได้ที่อาคารรังษี ชั้น 4
เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายวิชาญ วรรณพงษ์ ปลัดอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน แต่อาการยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากคนไข้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก
ญาติจึงได้ออกประกาศความช่วยเหลือด่วนที่สุด เพื่อขอรับบริจาคเลือดนำไปใช้ในการช่วยชีวิตและทำการรักษา มีรายละเอียดการรับบริจาคดังนี้
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กรุ๊ปเลือดที่รับ: เปิดรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป
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สถานที่: อาคารรังษี ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน
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ขั้นตอน: เดินทางไปแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริจาค ว่าต้องการบริจาคเลือดให้กับ นายวิชาญ วรรณพงษ์
สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านหรือบริเวณใกล้เคียงที่มีความพร้อมทางร่างกาย สามารถเดินทางไปร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือชีวิตปลัดอำเภอเวียงสาได้ตามสถานที่ดังกล่าว หรือช่วยกันแชร์ภาพประกาศ เพื่อกระจายข่าวสารให้เข้าถึงผู้ใจบุญในวงกว้างต่อไป
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