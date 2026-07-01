ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 งวด 1/7/69 กับลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้าน
ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2569 กับ ลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้านบาท แจ็ค เดอะโกสท์ ร่วมเป็นพยาน
จบลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันพุธที่ 1 กรกรฎาคม 2569 โดยผลรางวัลที่ออกในงวดต้นเดือนนี้คือ
- รางวัลที่ 1 : 751495
- เลขท้าย 2 ตัว : 62
- เลขหน้า 3 ตัว : 001 – 980
- เลขท้าย 3 ตัว : 304 – 531
สำหรับการประกาศผลหวยงวด 1 ก.ค. 69 ทาง ลอตเตอรี่พลัส ได้ไลฟ์สดบรรยากาศระหว่างการประกาศผลด้วย โดยในงวดนี้มี พี่แจ็ค เดอะโกสท์ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในการเป็นพยาน ซึ่งผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส มีด้วยกัน 2 คน คือ คุณยุ จ.ตรัง ถูกรางวัลทั้งหมด 5 ใบ รับเงิน 30 ล้านบาท และคุณนุ้ย จ.กรุงเทพฯ ถูกรางวัล 1 ใบรับเงิน 6 ล้าน รวมทั้งหมด 36 ล้านบาท
“งวด 1 ก.ค. 69 เศรษฐีตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่ #ทีมลอตเตอรี่พลัส เรียบร้อยแล้วครับ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ คุณ ยุ จ. ตรัง ที่ดวงเฮงสุด ๆ ถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 5 ใบ รับ 30 ล้าน และคุณนุ้ย กรุงเทพ ถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 1 ใบ รับ 6 ล้าน ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับ”
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อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส สํานักงานใหญ่
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