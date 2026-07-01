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ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 งวด 1/7/69 กับลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 16:28 น.
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ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 งวด 1/7/69 กับลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้าน

ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2569 กับ ลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้านบาท แจ็ค เดอะโกสท์ ร่วมเป็นพยาน

จบลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันพุธที่ 1 กรกรฎาคม 2569 โดยผลรางวัลที่ออกในงวดต้นเดือนนี้คือ

  • รางวัลที่ 1 : 751495
  • เลขท้าย 2 ตัว : 62
  • เลขหน้า 3 ตัว : 001 – 980
  • เลขท้าย 3 ตัว : 304 – 531

สำหรับการประกาศผลหวยงวด 1 ก.ค. 69 ทาง ลอตเตอรี่พลัส ได้ไลฟ์สดบรรยากาศระหว่างการประกาศผลด้วย โดยในงวดนี้มี พี่แจ็ค เดอะโกสท์ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในการเป็นพยาน ซึ่งผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส มีด้วยกัน 2 คน คือ คุณยุ จ.ตรัง ถูกรางวัลทั้งหมด 5 ใบ รับเงิน 30 ล้านบาท และคุณนุ้ย จ.กรุงเทพฯ ถูกรางวัล 1 ใบรับเงิน 6 ล้าน รวมทั้งหมด 36 ล้านบาท

“งวด 1 ก.ค. 69 เศรษฐีตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่ #ทีมลอตเตอรี่พลัส เรียบร้อยแล้วครับ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ คุณ ยุ จ. ตรัง ที่ดวงเฮงสุด ๆ ถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 5 ใบ รับ 30 ล้าน และคุณนุ้ย กรุงเทพ ถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 1 ใบ รับ 6 ล้าน ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับ”

ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 งวด 1 ก.ค. 69 กับลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้าน-1

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อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส สํานักงานใหญ่

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 16:28 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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