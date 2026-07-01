เพจดัง เผยเบื้องหลัง ก่อนจับกุม “น.ส.มีนา” แอร์สาว ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
เพจดัง เผยเบื้องหลังก่อนจับกุม แอร์โฮสเตสสาวชาวไทย ขนเฮโรอีนกว่า 1 กิโลกรัม เข้าออสเตรเลีย อ้างรับจ้างหิ้วถุงผ้าจากเฟซบุ๊ก ไม่รู้ข้างในซุกยาเสพติด
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย จับกุม น.ส.มีนา อายุ 26 ปี ลูกเรือสายการบินไทย อายุ 26 ปี หลังพบเฮโรฮีนน้ำหนักรวมกว่า 1 กิโลกรัม มูลค่า 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 11.5 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางขณะเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา
เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์เปิดเผยเบื้องหลังก่อนที่ลูกเรือรายดังกล่าวถูกจับกุมที่ออสเตรเลีย ระบุว่า วันที่ 25 มิ.ย.2569 เวลาประมาณ 7.06 น. น.ส.มีนา อายุ 26 ปี แอร์โฮสเตส เดินทางด้วยหนังสือเดินทางประเทศไทยหมายเลข AC5xxxxx9 มาถึงสนามบินเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยที่ TG465 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
น.ส.มีนา ยื่นบัตรผู้โดยสารขาเข้า IPC (Incoming Passenger Card) คือ บัตรผู้โดยสารขาเข้า เป็นแบบฟอร์มที่ผู้เดินทางเข้าประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา และแบบฟอร์มการสำแดงของลูกเรือ ที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมกับหนังสือเดินทางประเทศไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force: ABF)
โดยเจ้าหน้าที่ ABF ได้สอบถาม น.ส.มีนาและลูกเรือสายการบินไทยคนอื่น ๆ ว่ามีสิ่งใดต้องสำแดงหรือไม่ ในระหว่างกระบวนการนี้ น.ส.มีนา ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแจ้งโดยสมัครใจว่า หิ้วถุงผ้าจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลที่เธอรู้จักผ่านทางเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลส ต่อมาเจ้าหน้าที่ ABF ตรวจค้นและพบว่ามีถุงผ้าจำนวน 12 ใบ และการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์พบความผิดปกติในถุงผ้า 2 ใบใน 12 ใบดังกล่าว
ต่อมาถุงผ้าใบหนึ่งถูกผ่าออกและพบว่ามีสารผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในซับในของถุง ได้มีการเก็บตัวอย่างสารผงสีขาวดังกล่าวและทำการทดสอบเบื้องต้น ซึ่งผลออกมาเป็นผลบวก แสดงว่ามีเฮโรอีนอยู่ และเชื่อว่ามีปริมาณมากกว่าปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งกำหนดไว้ที่ 2 กรัม
การสอบถาม น.ส.มีนา ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Rose Rose จ้างให้นำสิ่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย และไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนและเป็นครั้งแรกที่นำสิ่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลียให้คนอื่น
น.ส.มีนา บอกกับเจ้าหน้าที่อีกว่าติดต่อกับ Rose Rose ผ่านทาง เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ วันที่ 23 มิ.ย. 2569 ต่อมาชายคนหนึ่งได้นำกระเป๋ามาส่งให้ที่ตึกอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ จากนั้น น.ส.มีนา ถูกควบคุมตัวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ AFP
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