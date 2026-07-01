ดูบอลสด อังกฤษ พบ คองโก ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวรอบ 32 ทีมสุดท้าย

สิงโตคำรามเจอเสือดาวแอฟริกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สนามเมอร์เซเดส-เบนซ์ แอตแลนตา ค่ำวันนี้ 23.00 น. ไทย ผู้ชนะรอลุ้นเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกรอบ 16 ทีม
ทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่สนามเมอร์เซเดส-เบนซ์ สเตเดียม เมืองแอตแลนตา คืนวันพุธที่ 1 กรกฎาคมนี้ เตะ 23.00 น. ตามเวลาไทย ทีมที่ชนะจะได้เจอผู้ชนะระหว่างเอกวาดอร์กับเม็กซิโกในรอบ 16 ทีมต่อไป
ฟอร์มอังกฤษในรอบแบ่งกลุ่ม
อังกฤษภายใต้การคุมทีมของโธมัส ทูเคิล จบอันดับ 1 กลุ่ม L ด้วย 7 คะแนน จากผลงานเอาชนะโครเอเชีย 4-2 เสมอกานา 0-0 และเอาชนะปานามา 2-0 แฮร์รี เคน ยิงไป 11 ประตูในฟุตบอลโลกรวมทุกสมัย ขึ้นเป็นดาวซัลโวตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้
ฟอร์มคองโกในรอบแบ่งกลุ่ม
ฝั่งคองโกภายใต้การคุมทีมของเซบาสเตียง เดซาเบร ผ่านเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดของกลุ่ม K ด้วยผลเสมอโปรตุเกส 1-1 แพ้โคลอมเบีย 0-1 และเอาชนะอุซเบกิสถาน 3-1 นี่คือการเข้ารอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติ หลังตกรอบแบ่งกลุ่มตอนลงเล่นในนามซาอีร์เมื่อปี 1974 โยอาน วิสซา กองหน้าจากนิวคาสเซิล ยิงไปแล้ว 3 จาก 4 ประตูของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้
อันดับฟีฟ่าและสถิติพบกัน
อังกฤษอยู่อันดับ 4 ของโลกจากการจัดอันดับฟีฟ่าล่าสุด ด้วย 1,847.68 คะแนน ขณะที่คองโกอยู่อันดับ 46 ด้วย 1,472.37 คะแนน ทั้งสองทีมไม่เคยพบกันมาก่อนในสนามอย่างเป็นทางการ นัดนี้จึงเป็นการดวลกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดการณ์
อังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่แบ็กขวา หลังรีซ เจมส์ และจาเรล ควานซาห์ ไม่ทันลงสนาม คาดว่าเจด สเปนซ์ จะได้ลงเล่นแทน ส่วนเดกลัน ไรซ์ กลับมาพร้อมลงสนาม 11 ตัวจริงที่คาดไว้ (4-2-3-1) คือ พิคฟอร์ด, สเปนซ์, คอนซา, กูเอฮี, โอไรลี, แอนเดอร์สัน, ไรซ์, ซาก้า, เบลลิงแฮม, แรชฟอร์ด, เคน
ฝั่งคองโกไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บก่อนเกม เดซาเบรมีตัวเลือกระหว่างระบบ 5-3-2 ที่ใช้เจอโปรตุเกส กับ 4-4-2 ที่ใช้เจออุซเบกิสถาน ชานเซล อึมเบมบา กัปตันทีมจากลีลล์ ยังเป็นแกนหลักแนวรับ ร่วมกับอารอน วอน-บิสซาก้า จากเวสต์แฮม ส่วนแนวรุกวางใจ เซดริก บากัมบู คู่กับวิสซา
ทายผลบอล อังกฤษ พบ คองโก
ตลาดลูกหนังให้อังกฤษเป็นต่อชัดเจน ความน่าจะเป็นที่จะชนะอยู่ที่ราว 75% เสมอ 17% และคองโกชนะเพียง 8% อังกฤษเก็บคลีนชีตได้ 12 จาก 13 นัดหลังสุดในเกมระดับทีมชาติ แต่แนวรับหนาแน่นของคองโกที่ยันโปรตุเกสได้ตลอดเกมกลุ่มอาจทำให้นัดนี้ไม่ง่ายอย่างที่คาด นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเกมนี้จบด้วยสกอร์ไม่สูง อังกฤษน่าจะเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบ 16 ทีมไปพบผู้ชนะคู่เอกวาดอร์-เม็กซิโก
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