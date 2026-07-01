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ญี่ปุ่น เฝ้าระวัง “พายุไต้ฝุ่นคู่” ก่อตัวพร้อมกัน 2 ลูก บริเวณทะเลจีนใต้ จ่อทวีกำลังแรง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 15:51 น.
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ญี่ปุ่น เฝ้าระวัง “พายุไต้ฝุ่นคู่” ก่อตัวพร้อมกัน 2 ลูก บริเวณทะเลจีนใต้-หมู่เกาะมาร์แชลล์ จ่อทวีกำลังแรง ยันยังไม่มีผลกระทบต่อญี่ปุ่น

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น รายงานว่า พบการก่อตัวของพายุดีเปรสชันเขตร้อนพร้อมกันจำนวน 2 ลูก ในบริเวณทะเลจีนใต้และหมู่เกาะมาร์แชลล์ โดยพายุทั้งสองลูกนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่า “ไข่ไต้ฝุ่น” เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มที่กลายเป็นพายุไต้ฝุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประกาศให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จากสถิติด้านสภาพภูมิอากาศในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา มีรายงานว่าพบพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นถึง 8 ลูกก่อนเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากและเกิดขึ้นบ่อยครั้งผิดปกติ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของไข่พายุไต้ฝุ่นทั้ง 2 ลูกนี้อย่างต่อเนื่อง

พายุดีเปรสชันเขตร้อนลูกแรกก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ก.ค. มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. ตรวจวัดความกดอากาศที่ศูนย์กลางได้ 1,002 เฮกโตปาสคาล โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 15 เมตรต่อวินาที และมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดวัดได้ 23 เมตรต่อวินาที

เส้นทางคาดการณ์ของพายุในทะเลจีนใต้ลูกดังกล่าว คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 2 ก.ค. เวลา 12.00 น. และจะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกรวมถึงจีนตอนใต้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. ก่อนจะเริ่มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเขตร้อนในวันที่ 6 ก.ค. ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันระบุว่าพายุลูกนี้จะไม่มีผลกระทบต่อญี่ปุ่น

แผนที่แสดงเส้นทางพายุไต้ฝุ่นคู่ที่กำลังก่อตัวในทะเลจีนใต้และหมู่เกาะมาร์แชลล์
ภาพจาก: TBS NEWS

ส่วนพายุดีเปรสชันเขตร้อนลูกที่สองเกิดขึ้นบริเวณหมู่เกาะมาร์แชลล์ เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ก.ค. และกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดความกดอากาศที่ศูนย์กลางได้ 1,000 เฮกโตปาสคาล มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 15 เมตรต่อวินาที และความเร็วลมกระโชกสูงสุด 23 เมตรต่อวินาที ซึ่งพายุลูกนี้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรง

กรมมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้เปิดเผยกำหนดการคาดการณ์ระดับความรุนแรงและทิศทางของพายุบริเวณหมู่เกาะมาร์แชลล์ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

2 กรกฎาคม (เวลา 12.00 น.): คาดว่าทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศศูนย์กลาง 998 เฮกโตปาสคาล ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 18 เมตรต่อวินาที และลมกระโชกสูงสุด 25 เมตรต่อวินาที

3 กรกฎาคม (เวลา 09.00 น.): เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศศูนย์กลาง 992 เฮกโตปาสคาล ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 23 เมตรต่อวินาที และลมกระโชกสูงสุด 35 เมตรต่อวินาที

4 กรกฎาคม (เวลา 09.00 น.): เปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศศูนย์กลาง 985 เฮกโตปาสคาล ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 30 เมตรต่อวินาที ลมกระโชกสูงสุด 40 เมตรต่อวินาที โดยจะเริ่มมีลมพายุรุนแรงติดตามมาด้วย

5 กรกฎาคม (เวลา 09.00 น.): ยกระดับเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรง ความกดอากาศศูนย์กลางลดลงเหลือ 975 เฮกโตปาสคาล ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 35 เมตรต่อวินาที ลมกระโชกสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 50 เมตรต่อวินาที พร้อมรัศมีพื้นที่เฝ้าระวังลมพายุรุนแรงกว้างถึง 460 กิโลเมตร

ที่มา: YAHOO! JAPAN

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 15:51 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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