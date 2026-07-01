ตระกูลภิรมย์ภักดี เผย พาย สุนิษฐ์ ลาออกทุกตำแหน่ง ตั้งสภาครอบครัวให้ความเป็นธรรม ‘ทราย’
ตระกูลภิรมย์ภักดี แถลงกรณี ทราย สก๊อต ยืนยันไม่สนับสนุนความรุนแรง-ทําร้ายร่างกาย ประกาศ พาย สุนิษฐ์ ลาออกทุกตำแหน่ง เตรียมตั้งสภาครอบครัวไกล่เกลี่ยอย่างยุติธรรม
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตระกูลภิรมย์ภักดี เผยแพร่คําแถลงการณ์อย่างเป็นทางการความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และ คุณสิรณัฐ สก๊อต ระบุว่า
ตระกูลภิรมย์ภักดีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุนิษฐ์ สก๊อต และคุณสิรณัฐ สก๊อต และขอยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนและแน่วแน่ในการไม่ยอมรับการกระทําอันเป็นการ ละเมิด การคุกคาม หรือความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายร่างกาย การใช้วาจา รุนแรง การข่มขู่ การบีบบังคับ หรือการกระทําใด ๆ ที่บั่นทอนสิทธิ์ ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี หรือ ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลอื่น
ตระกูลฯ ตระหนักดีว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงในครอบครัวเป็น เรื่องร้ายแรง และจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อน ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความเคารพต่อบุคคลทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ โดยตระกูลฯ รับทราบถึง ความกังวลของสาธารณชนต่อกรณีดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะให้เรื่องนี้ได้รับการดําเนินการด้วยความ รับผิดชอบ เป็นธรรม และโดยคํานึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกัน ตระกูลฯ เห็นว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังเป็นข้อพิพาท ตลอดจนการพิจารณา ความผิดตามกฎหมายควรเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อกังขา รวมทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม คุณสุนิษฐ์ สก๊อต จึงได้ลาออกโดยมีผลทันทีจากตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งกรรมการ บทบาทในการดําเนินงาน และหน้าที่ในการเป็นผู้แทนในกิจการทั้งหมดของตระกูลฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและกระบวนการ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของตระกูลฯ ต่อกรณีดังกล่าว สภาครอบครัวของตระกูลฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษาอิสระของสภาครอบครัวจะทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และเป็นกลาง โดยตระกูลฯ มุ่งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิของตนผ่านช่องทางทาง กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกลี่ยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตระกูลฯ และคุณสิรณัฐ สก๊อต มีกําหนดการประชุมเพื่อหารือร่วมกันหลังจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 (ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดรับฟังการ ไกล่เกลี่ย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการเยียวยาร่วมกันในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งสภาครอบครัวอยู่ในระหว่างการจัดตั้งสํานักงานครอบครัวเพื่อติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมในทุก ๆ กรณี และตระกูลฯ จะให้ความร่วมมือต่อกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ตระกูลฯ ขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่าสัญญาที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นถือเป็น เอกสารภายในครอบครัวของคุณจีรานุช และบุตรชาย ได้แก่ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และคุณสิรณัฐ สก๊อต โดยมีเครือญาติที่เกี่ยวข้องของครอบครัวของคุณจีรานุชลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เคย รับทราบ รับรอง หรือมีส่วนร่วมจากสมาชิกครอบครัวในสายสกุลอื่น ซึ่งได้แก่ สายสกุลอีกสองสายสกุล
แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ตระกูลฯ ขอให้ทุกฝ่ายเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และงดเว้นการนําข้อพิพาทไปเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือการเปิดเผยข้อมูลฝ่ายเดียว อันอาจส่งผล กระทบต่อความเป็นธรรมของกระบวนการหรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตระกูลฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสําหรับความเข้าใจ ความอดทน และเจตนารมณ์อันดี ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ ตระกูลฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินการใน เรื่องดังกล่าวผ่านกระบวนการที่น่าเชื่อถือ เป็นอิสระ และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงและคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงหลักการด้านความ ซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ซึ่งตระกูลฯ ยึดถือมาโดยตลอด
ตระกูลภิรมย์ภักดี
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