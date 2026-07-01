ข่าว

ตระกูลภิรมย์ภักดี เผย พาย สุนิษฐ์ ลาออกทุกตำแหน่ง ตั้งสภาครอบครัวให้ความเป็นธรรม ‘ทราย’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 15:44 น.
75
ตระกูลภิรมย์ภักดีตั้งสภาครอบครัวติดตาม กรณี ทราย สก๊อต

ตระกูลภิรมย์ภักดี แถลงกรณี ทราย สก๊อต ยืนยันไม่สนับสนุนความรุนแรง-ทําร้ายร่างกาย ประกาศ พาย สุนิษฐ์ ลาออกทุกตำแหน่ง เตรียมตั้งสภาครอบครัวไกล่เกลี่ยอย่างยุติธรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตระกูลภิรมย์ภักดี เผยแพร่คําแถลงการณ์อย่างเป็นทางการความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และ คุณสิรณัฐ สก๊อต ระบุว่า

ตระกูลภิรมย์ภักดีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุนิษฐ์ สก๊อต และคุณสิรณัฐ สก๊อต และขอยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนและแน่วแน่ในการไม่ยอมรับการกระทําอันเป็นการ ละเมิด การคุกคาม หรือความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายร่างกาย การใช้วาจา รุนแรง การข่มขู่ การบีบบังคับ หรือการกระทําใด ๆ ที่บั่นทอนสิทธิ์ ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี หรือ ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลอื่น

ตระกูลฯ ตระหนักดีว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงในครอบครัวเป็น เรื่องร้ายแรง และจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อน ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความเคารพต่อบุคคลทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ โดยตระกูลฯ รับทราบถึง ความกังวลของสาธารณชนต่อกรณีดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะให้เรื่องนี้ได้รับการดําเนินการด้วยความ รับผิดชอบ เป็นธรรม และโดยคํานึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในขณะเดียวกัน ตระกูลฯ เห็นว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังเป็นข้อพิพาท ตลอดจนการพิจารณา ความผิดตามกฎหมายควรเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อกังขา รวมทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม คุณสุนิษฐ์ สก๊อต จึงได้ลาออกโดยมีผลทันทีจากตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งกรรมการ บทบาทในการดําเนินงาน และหน้าที่ในการเป็นผู้แทนในกิจการทั้งหมดของตระกูลฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและกระบวนการ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของตระกูลฯ ต่อกรณีดังกล่าว สภาครอบครัวของตระกูลฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษาอิสระของสภาครอบครัวจะทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และเป็นกลาง โดยตระกูลฯ มุ่งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิของตนผ่านช่องทางทาง กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกลี่ยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตระกูลฯ และคุณสิรณัฐ สก๊อต มีกําหนดการประชุมเพื่อหารือร่วมกันหลังจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 (ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดรับฟังการ ไกล่เกลี่ย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการเยียวยาร่วมกันในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งสภาครอบครัวอยู่ในระหว่างการจัดตั้งสํานักงานครอบครัวเพื่อติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมในทุก ๆ กรณี และตระกูลฯ จะให้ความร่วมมือต่อกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ตระกูลฯ ขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่าสัญญาที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นถือเป็น เอกสารภายในครอบครัวของคุณจีรานุช และบุตรชาย ได้แก่ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และคุณสิรณัฐ สก๊อต โดยมีเครือญาติที่เกี่ยวข้องของครอบครัวของคุณจีรานุชลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เคย รับทราบ รับรอง หรือมีส่วนร่วมจากสมาชิกครอบครัวในสายสกุลอื่น ซึ่งได้แก่ สายสกุลอีกสองสายสกุล

แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ตระกูลฯ ขอให้ทุกฝ่ายเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และงดเว้นการนําข้อพิพาทไปเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือการเปิดเผยข้อมูลฝ่ายเดียว อันอาจส่งผล กระทบต่อความเป็นธรรมของกระบวนการหรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตระกูลฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสําหรับความเข้าใจ ความอดทน และเจตนารมณ์อันดี ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ ตระกูลฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินการใน เรื่องดังกล่าวผ่านกระบวนการที่น่าเชื่อถือ เป็นอิสระ และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงและคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงหลักการด้านความ ซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ซึ่งตระกูลฯ ยึดถือมาโดยตลอด

ตระกูลภิรมย์ภักดีตระกูลภิรมย์ภักดีตั้งสภาครอบครัวให้ความเป็นธรรม ทราย สก๊อต ตระกูลภิรมย์ภักดีตั้งสภาครอบครัวให้ความเป็นธรรม ทราย สก๊อต-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไมเคิล เบิร์น นักแสดง Harry Potter เสียชีวิตในวัย 82 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน ไมเคิล ไบรน์ นักแสดง Harry Potter จากไปวัย 82 ปี ทิ้งผลงาน 170 เรื่อง

47 วินาที ที่แล้ว
อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน บันเทิง

อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อังกฤษ พบ คองโก ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวรอบ 32 ทีมสุดท้าย

31 นาที ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

41 นาที ที่แล้ว
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เศรษฐกิจ

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2569 เสียเท่าไร จ่ายตอนไหน

54 นาที ที่แล้ว
งบประมาณปี 2570 แบกค่าดูแลข้าราชการ 1.24 ล้านล้านบาท กิน ⅓ ของประเทศ เศรษฐกิจ

งบประมาณปี 2570 แบกค่าดูแลข้าราชการ 1.24 ล้านล้านบาท กิน ⅓ ของประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เลขเด็ด

ดวงเศรษฐี! สลากดิจิทัล L6 เป๋าตัง รางวัลที่ 1 แตก 180 ล้าน รับเละคนเดียว 23 ใบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง เผยเบื้องหลัง ก่อนจับกุม &quot;น.ส.มีนา&quot; แอร์สาว ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ข่าว

เพจดัง เผยเบื้องหลัง ก่อนจับกุม “น.ส.มีนา” แอร์สาว ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 งวด 1/7/69 กับลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้าน ข่าว

ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 งวด 1/7/69 กับลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์รวม 36 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! ขอรับบริจาคเลือด ช่วยปลัดอำเภอเวียงสา ประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมาก ข่าว

ด่วนที่สุด! ขอรับบริจาคเลือด ช่วยปลัดอำเภอเวียงสา ประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กถ่ายทอดสดประกาศผลรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กประกาศผลรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น เฝ้าระวัง “พายุไต้ฝุ่นคู่” ก่อตัวพร้อมกัน 2 ลูก บริเวณทะเลจีนใต้ จ่อทวีกำลังแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตระกูลภิรมย์ภักดีตั้งสภาครอบครัวติดตาม กรณี ทราย สก๊อต ข่าว

ตระกูลภิรมย์ภักดี เผย พาย สุนิษฐ์ ลาออกทุกตำแหน่ง ตั้งสภาครอบครัวให้ความเป็นธรรม ‘ทราย’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สั่งยกเลิก เทศกาลแข่งเรือ เหตุสถานการณ์ชายแดน กัมพูชา-ไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สั่งยกเลิก เทศกาลแข่งเรือ เหตุสถานการณ์ชายแดน กัมพูชา-ไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอดมิตด่วน! หนิง ปัทมา วูบหมดสติ ทีมงานหามส่งรพ. ต้นสังกัดประกาศเลื่อนงานกะทันหัน บันเทิง

ส่งกำลังใจ! หนิง ปัทมา วูบหมดสติ ทีมงานหามส่งรพ.ด่วน ต้นสังกัดประกาศเลื่อนงานกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอด! &quot;เฌอลีน&quot; ลูกสาว &quot;ภราดร&quot; ผงาดแชมป์กอล์ฟเยาวชน รุ่น 7-8 ปี ที่สหรัฐฯ ข่าวกีฬา

สุดยอด! “เฌอลีน” ลูกสาว “ภราดร” ผงาดแชมป์กอล์ฟเยาวชน รุ่น 7-8 ปี ที่สหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ฮาย อาภาพร เจอโรคจิตทักแชตขอซื้อชุดชั้นใน อ้างเอาไปสะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โน้ส อุดม&quot; คัมแบ็กแล้ว! &quot;เดี่ยว 16&quot; เตรียมเรียกเสียงฮา เปิดขายบัตร 4 ก.ค. นี้ บันเทิง

“โน้ส อุดม” คัมแบ็กแล้ว! “เดี่ยว 16” เตรียมเรียกเสียงฮา เปิดขายบัตร 4 ก.ค. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมภูเก็ต ฝนตกหนักข้ามคืน ข่าว

น้ำท่วมภูเก็ต อ่วมหนัก! ฝนถล่มน้ำล้นตลิ่ง จราจรอัมพาตหลายจุด เตือนระวังน้ำป่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา มีนา แอร์สาวไทย ลอบซุกเฮโลอีนเข้าออสเตรเลีย หากผิดจริงโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี ข่าว

เปิดข้อหา มีนา แอร์สาวไทย ลอบซุกเฮโลอีนเข้าออสเตรเลีย หากผิดจริงโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที ตัวเxี้ยเข้าบ้าน &#039;น้าเน็ก&#039; ก่อนวันหวยออก คนแห่ขอเลขที่บ้าน เชื่อมาให้โชค บันเทิง

คลิปนาที ตัวเxี้ยเข้าบ้าน ‘น้าเน็ก’ ก่อนวันหวยออก คนแห่ขอเลขที่บ้าน เชื่อมาให้โชค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ส. ยันไรเดอร์ให้ปากคำคดีแอร์สาวไม่ใช่คนส่งยา ข่าว

ยืนยัน! ไรเดอร์ให้ปากคำ ไม่ใช่คนส่งยาแอร์สาว ชี้จุดต่าง เวลาจัดส่ง-ชุดไม่ตรงกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิโดยตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.ค. 69 ผลรางวัลออกช่วงบ่ายวันนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.ค. 69 ผลรางวัลออกช่วงบ่ายวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 15:44 น.
75
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไมเคิล เบิร์น นักแสดง Harry Potter เสียชีวิตในวัย 82 ปี

สิ้นตำนาน ไมเคิล ไบรน์ นักแสดง Harry Potter จากไปวัย 82 ปี ทิ้งผลงาน 170 เรื่อง

เผยแพร่: 1 กรกฎาคม 2569
อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน

อ้วน รังสิต เลือดอาบหน้า เย็บ 26 เข็ม เผยสาเหตุได้แผลกลับบ้าน

เผยแพร่: 1 กรกฎาคม 2569

ดูบอลสด อังกฤษ พบ คองโก ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวรอบ 32 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 1 กรกฎาคม 2569
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ค. 69 เป๋าตังแตก 180 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

เผยแพร่: 1 กรกฎาคม 2569
Back to top button