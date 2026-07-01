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ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 15:58 น.
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ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย

ช็อกแฟนนางงาม! ชิดิมมา อาเดทชีนา (Chidimma Adetshina) รอง 1 MU 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางสำนักข่าวประเทศไนจีเรีย ได้รายงานว่า ชิดิมมา อาเดทชีนา (Chidimma Adetshina) รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024, มิสยูนิเวิร์สไนจีเรีย 2024 และ Miss Universe Africa and Oceania 2024 วัย 25 ปี กำลังถูกทางการดำเนินการเนรเทศ เนื่องจากตรวจพบว่าเธอและบุตรชายพำนักอยู่ในประเทศโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้อง

ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย-1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เผยว่า ชิดิมมา อาเดทชีนา ไม่มีสถานะการพำนักที่ถูกกฎหมาย และยังพบพฤติกรรมยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวด้วยเอกสารปลอม

ขณะที่ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แอฟริกาใต้ (DHA) เปิดเผยว่า “ชิดิมมา” ถูกขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลต้องห้ามตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2024 ทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักใด ๆ ในแอฟริกาใต้ โดยมีข้อกล่าวหาว่า เธอเดินทางกลับเข้าแอฟริกาใต้ผ่านด่านชายแดนเลบอมโบ โดยแสดงตนว่าเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้ ทั้งที่มีสถานะเป็นบุคคลต้องห้ามแล้ว

สำหรับลูกชายของเธอนั้น ทางการเปิดเผยว่า เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของเด็กผูกติดกับผู้ปกครอง เมื่อ ชิดิมมา อาเดทชีนา ไม่สามารถพำนักอยู่ในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย ลูกชายของเธอก็จะถูกเนรเทศด้วยเช่นกัน

ศาลภูมิภาคเคปทาวน์ได้อนุญาตให้เธอปล่อยตัว ชิดิมมา ชั่วคราว หลังจากที่เธอถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีการตักเตือน แต่กำหนดเงื่อนไขให้ต้องพำนักตามที่อยู่ที่แจ้งไว้และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และจะมีนัดหมายขึ้นศาลครั้งถัดไปในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเนรเทศต่อไป

ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย-2
ภาพจาก : IG chichi_vanessa
ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย-3
ภาพจาก : IG chichi_vanessa

อ้างอิงจาก : premiumtimesng

ภาพจาก : IG chichi_vanessa

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 15:58 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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