ช็อก! รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย
ช็อกแฟนนางงาม! ชิดิมมา อาเดทชีนา (Chidimma Adetshina) รอง 1 MU 2024 ถูกเนรเทศ พบปลอมเอกสาร-พำนักผิดกฎหมาย ลูกชายโดนด้วย
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางสำนักข่าวประเทศไนจีเรีย ได้รายงานว่า ชิดิมมา อาเดทชีนา (Chidimma Adetshina) รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2024, มิสยูนิเวิร์สไนจีเรีย 2024 และ Miss Universe Africa and Oceania 2024 วัย 25 ปี กำลังถูกทางการดำเนินการเนรเทศ เนื่องจากตรวจพบว่าเธอและบุตรชายพำนักอยู่ในประเทศโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้อง
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เผยว่า ชิดิมมา อาเดทชีนา ไม่มีสถานะการพำนักที่ถูกกฎหมาย และยังพบพฤติกรรมยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวด้วยเอกสารปลอม
ขณะที่ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แอฟริกาใต้ (DHA) เปิดเผยว่า “ชิดิมมา” ถูกขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลต้องห้ามตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2024 ทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักใด ๆ ในแอฟริกาใต้ โดยมีข้อกล่าวหาว่า เธอเดินทางกลับเข้าแอฟริกาใต้ผ่านด่านชายแดนเลบอมโบ โดยแสดงตนว่าเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้ ทั้งที่มีสถานะเป็นบุคคลต้องห้ามแล้ว
สำหรับลูกชายของเธอนั้น ทางการเปิดเผยว่า เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของเด็กผูกติดกับผู้ปกครอง เมื่อ ชิดิมมา อาเดทชีนา ไม่สามารถพำนักอยู่ในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย ลูกชายของเธอก็จะถูกเนรเทศด้วยเช่นกัน
ศาลภูมิภาคเคปทาวน์ได้อนุญาตให้เธอปล่อยตัว ชิดิมมา ชั่วคราว หลังจากที่เธอถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีการตักเตือน แต่กำหนดเงื่อนไขให้ต้องพำนักตามที่อยู่ที่แจ้งไว้และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และจะมีนัดหมายขึ้นศาลครั้งถัดไปในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเนรเทศต่อไป
อ้างอิงจาก : premiumtimesng
ภาพจาก : IG chichi_vanessa
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