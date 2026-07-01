งบประมาณปี 2570 แบกค่าดูแลข้าราชการ 1.24 ล้านล้านบาท กิน ⅓ ของประเทศ

งบดูแลข้าราชการทะยานแตะ 1.24 ล้านล้านบาท กินเกือบหนึ่งในสามของงบประมาณทั้งประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเงินบำนาญข้าราชการในงบประมาณปี 2570 พุ่งขึ้นจนแตะระดับ 1.24 ล้านล้านบาท หรือเกือบหนึ่งในสามของวงเงินงบประมาณทั้งประเทศ สะท้อนภาระผูกพันระยะยาวที่กำลังขยายตัวตามการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทย และเริ่มเบียดพื้นที่ของงบลงทุนที่ใช้พัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส การอภิปรายวาระแรกใช้เวลาสามวัน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2569
ร่างงบประมาณปี 2570 มีวงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 7,400 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 0.2 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมาก ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ขนาดของงบประมาณที่โตขึ้น แต่อยู่ที่โครงสร้างภายในที่รายจ่ายประจำ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคน กลับขยายตัวเร็วกว่าภาพรวมหลายเท่าตัว
บำนาญข้าราชการเพิ่มขึ้นปีเดียว 2.4 หมื่นล้าน
รายการที่สะท้อนภาระนี้ชัดเจนที่สุดคือ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ซึ่งเป็นเงินที่รัฐต้องจ่ายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุตามกฎหมาย ในปีงบประมาณ 2569 ตั้งไว้ที่ 364,289 ล้านบาท และในปี 2570 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 389,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,801 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 6.8 ภายในปีเดียว
การเพิ่มขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าจำนวนข้าราชการที่เกษียณและมีสิทธิรับบำนาญรายเดือนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้รัฐต้องจ่ายบำนาญให้แต่ละคนเป็นระยะเวลานานกว่าเดิม เงินก้อนนี้จัดอยู่ในกลุ่มรายจ่ายภาคบังคับที่รัฐต้องจ่ายตามกฎหมายและไม่สามารถปรับลดได้ตามใจ
เงินสมทบกองทุน กบข. พุ่งเกือบเท่าตัว บวก 187%
รายการที่เพิ่มขึ้นแรงที่สุดคือ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่รัฐต้องนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. โดยในปี 2569 ตั้งไว้ที่ 24,860 ล้านบาท แต่ในปี 2570 ดีดขึ้นไปอยู่ที่ 71,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 46,540 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 187
สาเหตุที่ตัวเลขนี้พุ่งแรงเป็นพิเศษมาจากข้อกำหนดในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ที่บังคับให้รัฐต้องเติมเงินเข้าบัญชีเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบบำเหน็จบำนาญในแต่ละปี ไปจนกว่าเงินสำรองจะสะสมได้ครบสามเท่าของรายจ่ายบำนาญประจำปี เมื่อจำนวนผู้เกษียณมากขึ้น ฐานที่ใช้คำนวณก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย รัฐจึงต้องเร่งใส่เงินสมทบเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ค่ารักษาพยาบาลตรึงไว้เท่าเดิม แต่เสี่ยงบานปลาย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ยังคงตั้งกรอบไว้เท่าเดิมทั้งสองปีที่ 94,200 ล้านบาท แม้ตัวเลขจะไม่ขยับ แต่งบก้อนนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะใช้เกินกรอบ เพราะครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการด้วย เมื่อการเจ็บป่วยจริงและอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ รัฐบาลจึงมักต้องดึงเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินมาสมทบในภายหลังอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนรายการสวัสดิการอื่นในงบกลางมีทั้งขึ้นและลง เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ลดลงจาก 4,840 ล้านบาท เหลือ 4,670 ล้านบาท หรือลดลง 170 ล้านบาท ขณะที่เงินสมทบของลูกจ้างประจำลดจาก 320 ล้านบาท เหลือ 260 ล้านบาท ส่วนเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการตั้งไว้เท่ากันทั้งสองปีที่ 13,000 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเรื่องคนซ่อนอยู่ในงบกลางกว่าแปดในสิบส่วน
ในปี 2570 รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ 12 รายการ วงเงินรวม 693,880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 59,911 ล้านบาท เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐถึง 572,620 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.5 ของงบกลางทั้งก้อน
การเปลี่ยนแปลงในงบกลางปีนี้ยังสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญใหม่ของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยตั้งไว้ 25,000 ล้านบาท ในปี 2569 ถูกตัดออกทั้งหมด และมีการตั้งรายการใหม่คือค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และรองรับผลกระทบจากราคาพลังงาน จำนวน 12,000 ล้านบาท ขณะที่งบชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท เป็น 4,800 ล้านบาท
รายจ่ายประจำโตเร็วกว่าภาพรวม เบียดงบลงทุน
เมื่อมองภาพใหญ่ของทั้งประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและบำนาญข้าราชการรวมกันสูงถึง 1.24 ล้านล้านบาท หรือเกือบหนึ่งในสามของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วยงบรายจ่ายบุคลากร 852,671 ล้านบาท และเงินบำเหน็จบำนาญในงบกลางอีก 389,090 ล้านบาท ปัญหาสำคัญคือ ขณะที่วงเงินงบประมาณรวมโตเพียงร้อยละ 0.2 แต่รายจ่ายประจำกลับขยายตัวราวร้อยละ 5 จนทะลุ 2.7 ล้านล้านบาท ทำให้พื้นที่ของงบลงทุนถูกบีบลง และรัฐบาลต้องพึ่งพาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลมากขึ้น
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ปัจจุบันงบรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะสวัสดิการและค่าใช้จ่ายบุคลากร มีสัดส่วนสูงมากจนเบียดบังงบลงทุน ในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงระบบสวัสดิการ เช่น ระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระทางการคลัง สอดคล้องกับข้อเสนอของสำนักงบประมาณของรัฐสภา หรือ PBO ที่แนะนำให้รัฐควบคุมสัดส่วนงบบุคลากรไม่ให้เกินร้อยละ 35 ภายในปี 2575
ด้านฝ่ายค้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล อภิปรายว่า แม้งบประมาณปี 2570 จะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่หน่วยงานระดับกรมกว่าร้อยละ 70 กลับได้รับงบลดลง ขณะที่ส่วนที่เพิ่มมากที่สุดคืองบกลาง โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งเงินบำเหน็จบำนาญและเงินสมทบกองทุน กบข. ซึ่งเธอมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานหลายปี
สำหรับประชาชนทั่วไป ตัวเลขเหล่านี้มีความหมายมากกว่าเรื่องบัญชีของรัฐ เพราะเมื่อเงินก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ต้องถูกกันไว้จ่ายบำนาญและสวัสดิการของข้าราชการที่เกษียณตามกฎหมาย งบที่เหลือสำหรับลงทุนสร้างถนน โรงเรียน ระบบป้องกันน้ำท่วม หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ก็มีน้อยลงตามไปด้วย นี่คือโจทย์ทางการคลังที่ไทยจะต้องเผชิญหนักขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่ประชากรวัยเกษียณยังเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวกว่าเดิม
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