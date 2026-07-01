ฮุน มาเนต สั่งยกเลิก เทศกาลแข่งเรือ เหตุสถานการณ์ชายแดน กัมพูชา-ไทย
นายกฯ กัมพูชา “ฮุน มาเนต” สั่งยกเลิก เทศกาลแข่งเรือ และลอยกระทง ที่กรุงพนมเปญ เหตุสถานการณ์ชายแดน กัมพูชา-ไทย
สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกประกาศให้งดจัดงานเทศกาลแข่งเรือ ลอยกระทง และไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2026 ในกรุงพนมเปญ แต่จังหวัดต่าง ๆ สามารถจัดงานได้ตามปกติ
จากประกาศระบุว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสถานการณ์เฉพาะหน้าบริเวณแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่หนีภัยสงครามรวมถึงภารกิจเร่งด่วนอื่น ๆ รัฐบาลจึงขอกำหนดมาตรการดังนี้
1. งดจัดพระราชพิธีบุญแข่งเรือ ลอยกระทง และไหว้พระจันทร์ บริเวณแม่น้ำหน้าพระบรมมหาราชวัง กรุงพนมเปญ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือนกัตติกะ ปีมะเมีย อัฐศก พุทธศักราช 2570 ตรงกับวันที่ 23, 24 และ 25 พฤศจิกายน 2026
2. การจัดงานเทศกาลแข่งเรือ ลอยกระทง และไหว้พระจันทร์ ในต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตามปกติประเพณี ตามความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน
3. วันหยุดราชการสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 3 วัน ในช่วงพระราชพิธียังคงไว้ตามเดิม ตามเนื้อหาที่ระบุในอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 167 ลงวันที่ 5 กันยายน 2025 ว่าด้วยปฏิทินวันหยุดงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปี 2026
4. คณะทำงานรัฐบาลระดับภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น ต้องเอาใจใส่ความเป็นอยู่และร่วมกันแก้ปัญหาให้ประชาชนที่หนีภัยสงคราม ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บเสียชีวิต ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และอดีตทหารในพื้นที่อย่างเต็มที่
5. กระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องอำนวยความสะดวกในการหางานให้แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย และร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสการจ้างงานให้ประชาชน โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาในแต่ละพื้นที่
6. กระทรวง องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่น ต้องดูแลชีวิตประจำวันของประชาชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควบคุมราคาสินค้า รักษาห่วงโซ่การผลิตและการจัดหา สนับสนุนการผลิตในประเทศและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนแก้ปัญหาโครงสร้างเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต การพาณิชย์ ธุรกิจ และการลงทุน
7. กระทรวง องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่น ต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะน้ำท่วมและภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ต้องวางมาตรการกักเก็บน้ำช่วงกลางและปลายฤดูฝนเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำและสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งอาจทำให้ฤดูแล้งปี 2027 ยาวนานขึ้น
8. กระทรวง องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในสังคม พร้อมบังคับใช้นโยบายหมู่บ้าน-ตำบล-ชุมชนปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ที่มา: FRESH NEWS
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