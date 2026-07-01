สิ้นตำนาน ไมเคิล ไบรน์ นักแสดง Harry Potter จากไปวัย 82 ปี ทิ้งผลงาน 170 เรื่อง
อาลัย ไมเคิล เบิร์น นักแสดงอาวุโสชาวอังกฤษ ผู้รับบท ‘กรินเดลวัลด์’ วัยชราในแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทิ้งผลงานคุณภาพกว่า 170 เรื่องตลอด 7 ทศวรรษ
สำนักข่าวต่างประเทศ The Guardian รายงานว่า ไมเคิล เบิร์น (Michael Byrne) นักแสดงชาวอังกฤษเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนในวัย 82 ปี ในช่วงบั้นปลายชีวิต แครอล นิมมอนส์ อดีตภรรยาคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ขณะนี้ครอบครัวยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงคุ้นหูชื่อของ ไมเคิล เบิร์น เป็นอย่างดี เพราะเขาฝากผลงานการแสดงไว้มากมาย บทบาทที่แฟนภาพยนตร์คุ้นเคยคือ เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ วัยชรา ในภาพยนตร์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 เมื่อปี 2010 แฟรนไชส์ Fantastic Beasts นำตัวละครนี้ไปขยายเรื่องราวต่อและให้ จอห์นนี เดปป์ มารับบทแทน
นอกจากนี้เขายังร่วมแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่อง ทั้งรับบท โวเกล ใน Indiana Jones and the Last Crusade และรับบท สไมธ์ ทหารชาตินิยม จากภาพยนตร์ Braveheart ผลงานกำกับของ เมล กิบสัน
เส้นทางบันเทิงของไมเคิลเริ่มต้นในยุค 1960 จากงานโทรทัศน์ เช่น No Hiding Place, Silent Playground และ ITV Saturday Night Theatre เขาเกิดที่ลอนดอนและก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกจากเรื่อง The Scarlet Blade เมื่อปี 1963
จากนั้นเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางสายการแสดงจากละครเวทีร่วมกับคณะ National Theatre Company ของ ลอเรนซ์ โอลิเวียร์ และมีผลงานเด่นบนเวทีหลายเรื่อง เช่น Romeo and Juliet, The Cherry Orchard, Much Ado About Nothing, Death and the Maiden at the Royal Court, The Double Dealer และ The Seagull ทั้งยังประชันบทบาทกับนักแสดงระดับตำนานอย่าง แม็กกี สมิธ และ โรเบิร์ต สตีเฟนส์
ช่วงยุค 1970 ไมเคิลได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องหลายเรื่อง เช่น The Eagle Has Landed, A Bridge Too Far และ Force 10 From Navarone ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษในวงการบันเทิง เขามีผลงานการแสดงมากกว่า 170 เรื่อง รวมถึงภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Gangs of New York, Tomorrow Never Dies และ Diana
ข้อมูลจาก : variety , theguardian
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