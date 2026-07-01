ส่งกำลังใจ! หนิง ปัทมา วูบหมดสติ ทีมงานหามส่งรพ.ด่วน ต้นสังกัดประกาศเลื่อนงานกะทันหัน

แอดมิตด่วน! หนิง ปัทมา วูบหมดสติ ทีมงานเร่งหามตัวส่งรพ. ต้นสังกัดประกาศเลื่อนงานกะทันหัน แฟนนางงามแห่เป็นห่วง
ทำเอาแฟนนางงามเป็นห่วงหนักมาก เมื่อทาง MGI Beyond ในเครือ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่อนจดหมายแจ้งเลื่อนงานกิจกรรมกะทันหัน เนื่องจาก หนิง ปัทมา เกิดอาการวูบหมดสติ จนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อแอดมิตดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเป็นการด่วน
“ประกาศจาก MGI Beyond เนื่องจาก หนิง ปัทมา มีอาการวูบหมดสติ และได้รับการนำตัวเข้ารับการรักษา โดยอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้อง เลื่อนการร่วมกิจกรรม Live กับแบรนด์ 7th Street ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ออกไปก่อน จนกว่าสุขภาพของศิลปินจะพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ทาง MGI Beyond และบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่มอบให้แก่ หนิง ปัทมา และขอความกรุณาติดตามข้อมูลข่าวสาร จากช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจ และการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนิง ปัทมา แจ้งจับ โย แฟนเก่าและหัวหน้าวงดนตรี ข่มขู่-รีดเงินแสน แลกไม่ปล่อยภาพลับ
- คนสนิทแจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก สัณณ์ชัย – หนิง ปัทมา ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน
- ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังโผล่คลิปร้องเพลงบนเวที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: