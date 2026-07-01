สุดยอด! “เฌอลีน” ลูกสาว “ภราดร” ผงาดแชมป์กอล์ฟเยาวชน รุ่น 7-8 ปี ที่สหรัฐฯ
“เฌอลีน พันน์นรินทร์” ลูกสาว “ภราดร” วัย 8 ขวบ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชน FCG 2026 ที่สหรัฐฯ รุ่น 7-8 ปี หญิง ที่สหรัฐอเมริกา
“เฌอลีน” พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาววัย 8 ขวบของ “ซุปเปอร์บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชายเดี่ยวมืออันดับ 9 ของโลก สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์กอล์ฟระดับเยาวชนที่สหรัฐอเมริกามาครองได้สำเร็จ
สนามเซนต์มาร์ก เอ็กเซอคูทีฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนรายการ เอฟซีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 2026 (FCG International Championship 2026) โดยทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
พันน์นรินทร์ ลงดวลวงสวิงในรุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง โชว์ฟอร์มการเล่นกอล์ฟได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งสองวัน ทำคะแนนเอาชนะคู่แข่งและคว้าตำแหน่งแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองได้อย่างสวยงาม
ความสำเร็จในครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวศรีชาพันธุ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ภราดร ผู้เป็นพ่อที่คอยดูแล ผลักดัน และสนับสนุนลูกสาวในเส้นทางกีฬากอล์ฟอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
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