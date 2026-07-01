นาทีสลด สาวถูกจระเข้ยักษ์ขย้ำดับ กัดแขนเกือบขาด ทนบาดแผลไม่ไหว
สาวฟลอริดาวัย 31 ปี ถูกจระเข้ยักษ์ 12 ฟุตขย้ำดับขณะเล่นน้ำ แขนเกือบขาดจากร่าง แฟนหนุ่มเผยนาทีพยายามช่วยชีวิตคนรัก แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 รายงานเหตุสลดขึ้นที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา กรณีจระเข้ทำร้าย บริตตานี คลาร์ก หญิงชาวเมืองออร์แลนโดวัย 31 ปี จนเสียชีวิต ขณะไปเดินป่าและลงเล่นน้ำกับแฟนหนุ่มในแม่น้ำอีคอนล็อกแฮตชี ภายในป่าสงวนแห่งรัฐลิตเติลบิกอีคอน เขตเซมิโนล
จระเข้ขนาดใหญ่ความยาว 12 ฟุต พุ่งพรวดจากน้ำที่มีความลึกเพียง 3 ฟุต เข้าขย้ำคลาร์ก เจ้าหน้าที่ระบุว่าสัตว์ร้ายกัดแขนของเธอขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
แชด เวเบอร์ โฆษกคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าแห่งฟลอริดา แถลงข่าวว่าทั้งคู่เดินทางมาเดินป่าและแวะลงว่ายน้ำ จระเข้กัดแขนทั้งสองข้างของคลาร์ก แฟนหนุ่มเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินและพยายามดึงตัวเธอออกจากปากจระเข้ แต่เธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล
สื่อเดลีเมลระบุชื่อแฟนหนุ่มคือ แชนซ์ อัลลิสัน เขาพยายามต่อสู้กับจระเข้อย่างสุดความสามารถ อัลลิสันช่วยดึงแขนข้างหนึ่งของเธอออกมาได้สำเร็จ แต่จระเข้หันไปงับแขนอีกข้างของเธอในทันที
บันทึกเสียงแจ้งเหตุฉุกเฉิน 911 เผยนาทีชีวิตขณะอัลลิสันพยายามห้ามเลือดบนฝั่ง เขาตะโกนด้วยความตกใจว่าแขนทั้งสองข้างของแฟนสาวขาด ผู้หญิงคนหนึ่งในสายอธิบายอาการบาดเจ็บของคลาร์กว่ารุนแรงมาก แขนข้างหนึ่งขาดหายไป ส่วนอีกข้างแทบจะหลุดออกจากร่าง
ชายคนหนึ่งในสาย 911 พูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่า อาการแย่มาก ต้องรีบหน่อย เธอเสียเลือดมากและต้องรีบห้ามเลือดให้เร็วที่สุด
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จับจระเข้ความยาว 12 ฟุตและ 13 ฟุต จำนวน 2 ตัวออกจากแม่น้ำ และการุณยฆาตเพื่อนำซากไปตรวจดีเอ็นเอหาตัวที่ทำร้ายหญิงสาว
สำหรับ บริตตานี คลาร์ก ชื่นชอบการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หญิงสาวมีสไตล์การแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์ ทำงานเป็นพนักงานขับรถปราบดินมาหลายปี และชอบไปร่วมงานเทศกาลดนตรีในเวลาว่าง
อย่างไรก็ดี เหตุจระเข้ทำร้ายคนในฟลอริดาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แม้จะมีจระเข้อาศัยอยู่ประมาณ 1.3 ล้านตัว สถิติปี 2565 พบจระเข้กัดคนโดยไม่ได้ถูกยั่วยุเฉลี่ย 8 ครั้งต่อปี และมีผู้เสียชีวิตเพียง 26 รายนับตั้งแต่ปี 2491
เวเบอร์เตือนประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำในฟลอริดาให้ระมัดระวังอันตราย เนื่องจากพบจระเข้กระจายอยู่ใน 67 เขต ทุกแหล่งน้ำมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด ประกอบกับระดับน้ำที่ลดต่ำและเป็นช่วงปลายฤดูผสมพันธุ์ ทำให้จระเข้มีนิสัยหวงถิ่นและดุร้ายกว่าปกติ
ข้อมูลจาก : nypost และ theguardian
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