ช็อก! ฮาย อาภาพร เจอโรคจิตทักแชตขอซื้อชุดชั้นใน อ้างเอาไปสะสม ลูกทุ่งตัวแม่ลั่นแรง “ไอ้ชิUหาย” แฟนเพลงแห่แซว
ทำเอานักร้อองลูกทุ่งรุ่นใหญ่ อย่าง ฮาย อาภาพร ถึงกับของขึ้น เมื่อจู่ ๆ ก็มีแชตชายปริศนาติดต่อมาหา พร้อมขอซื้อชุดชั้นใน อ้างว่าเอาไปสะสม ลูกทุ่งตัวแม่ถึงขั้นแคปภาพหน้าจอแชตดังกล่าว ก่อนจะเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ โดยตั้งแคปชั่นด่าชายโรคจิต ระบุว่า “ห๊ะ เอาไปทำอะไรวะน่ะ !!! ไอ้ชิUหาย”
หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ต และแฟนเพลงของ แม่ฮาย อาภาพร เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยบอกว่าให้ขายไปแบบไม่ต้องซัก บ้างก็ขอหัวเราะกับสิ่งที่ลูกทุ่งรุ่นใหญ่โพสต์ บางคนก็ให้แม่ฮายสวดไอ้โรคจิตนั่นไปชุดใหญ่ ๆ จะได้เข็ด
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อ้างอิงจาก : FB ฮาย อาภาพร นครสวรรค์
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