แทบช็อก! หนุ่มสหรัฐฯเปิดประตูรถ เจอหมีดำนั่งเบาะหน้า หวิดโดนตะปบ
แอนดี้ เคอร์ริแกน ช่างรับเหมาที่เมืองสตีมโบทสปริงส์ต้องผวา หลังหมีดำปีนเข้าทางหน้าต่างรถกระบะ มุดหาอาหารในรถ ก่อนใช้ไม้กระดานไล่ออกสำเร็จ
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านในเมืองสตีมโบทสปริงส์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา จับภาพนาทีที่แอนดี้ เคอร์ริแกน เปิดประตูฝั่งผู้โดยสารรถกระบะของตัวเอง แล้วต้องเจอหมีดำนั่งอยู่บนเบาะหน้าแบบไม่ทันตั้งตัว
กล้อง Nest ของจัสติน พิคาร์ เจ้าของบ้านที่เคอร์ริแกนเข้าไปทำงานให้ในฐานะช่างรับเหมา บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ เคอร์ริแกนเปิดเผยว่าหมีน่าจะปีนเข้ารถผ่านทางกระจกที่เปิดไว้ เพื่อค้นหาอาหารในรถ
หลังเห็นหมี เคอร์ริแกนถอยกรูดวิ่งไปด้านหน้ารถทันที แต่หมีไม่ยอมออกทางประตูที่เปิดอยู่ กลับเดินสำรวจภายในรถต่อ ยังคงมุดหาของกินอยู่เรื่อยๆ ระหว่างนั้นเคอร์ริแกนพยายามตบฝากระโปรงรถเพื่อไล่หมี และเมื่อเดินอ้อมไปฝั่งคนขับ หมีก็โผล่หน้าออกมาทางกระจกอีกฝั่งจนเคอร์ริแกนสะดุ้งเซถอยหลังจนล้ม
สุดท้ายเคอร์ริแกนหยิบไม้กระดานมาใช้ค่อยๆ ไล่หมีออกจากรถ จนหมียอมกระโดดออกทางประตูฝั่งคนขับและวิ่งหนีไป โดยเคอร์ริแกนวิ่งไล่ตามไปอีกช่วงหนึ่ง รถกระบะไม่มีความเสียหายรุนแรงจากการบุกรุกครั้งนี้ และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แชนนอน ลูเคนส์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีวิทยุ Steamboat Radio ออกมาเตือนหลังคลิปนี้เผยแพร่ ระบุว่าพื้นที่แถบนี้เป็นถิ่นหมีชุกชุม ขอให้ผู้อยู่อาศัยล็อกประตูรถและปิดกระจกให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
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อ้างอิง : yahoo!news, FOX6 News Milwaukee, UPI, KDVR
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