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น้ำท่วมภูเก็ต อ่วมหนัก! ฝนถล่มน้ำล้นตลิ่ง จราจรอัมพาตหลายจุด เตือนระวังน้ำป่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 14:06 น.
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น้ำท่วมภูเก็ต ฝนตกหนักข้ามคืน
ภาพจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เตรียมรับมือน้ำท่วมภูเก็ตวันนี้ (1 ก.ค. 69) หลังฝนตกหนักจนน้ำคลองล้นตลิ่ง กระทบการจราจรหลายจุด เตือนรับมือน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบาย เขตเทศบาลนครภูเก็ตมีน้ำท่วมขังหนักสุด ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า 3 เมตรเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

เทศบาลนครภูเก็ตประกาศด่วนเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะผู้อาศัยริมคลองบางใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพราะคาดว่าฝนจะตกตลอดทั้งวัน

ปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการจราจรหลายจุด เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณแยกท่าแครงเพราะน้ำท่วมผิวถนน รถไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนหลวงพ่อ และย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาล เริ่มมีน้ำท่วมขัง ขณะที่อำเภอกะทู้ เส้นทางป่าตอง–กะรน และถนนพระภูเก็ตแก้ว มีน้ำท่วมบางช่วง ทำให้รถติดและเคลื่อนตัวช้า

ขณะเดียวกันเกิดเหตุต้นไม้ใหญ่โค่นล้มกีดขวางถนนบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หน้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าตัดต้นไม้และเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางจราจรอย่างเร่งด่วน

กรมทรัพยากรน้ำยกระดับการแจ้งเตือนพื้นที่บ้านนาใหญ่ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง เป็นระดับวิกฤติ (สีแดง) เมื่อเวลา 08.33 น. หลังจากมีปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมงสูงถึง 98.5 มิลลิเมตร พื้นที่นี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระดับการเตือนภัยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีแดงในเวลาไม่ถึง 30 นาที ส่วนชุมชนกะตะ ตำบลกะรน ยังอยู่ในระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ด้วยปริมาณฝนสะสม 69 มิลลิเมตร

อย่างไรก็ดี กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 3 เมตร

หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าระดับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติ

ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 14:06 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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