น้ำท่วมภูเก็ต อ่วมหนัก! ฝนถล่มน้ำล้นตลิ่ง จราจรอัมพาตหลายจุด เตือนระวังน้ำป่า
เตรียมรับมือน้ำท่วมภูเก็ตวันนี้ (1 ก.ค. 69) หลังฝนตกหนักจนน้ำคลองล้นตลิ่ง กระทบการจราจรหลายจุด เตือนรับมือน้ำป่าไหลหลาก
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบาย เขตเทศบาลนครภูเก็ตมีน้ำท่วมขังหนักสุด ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า 3 เมตรเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
เทศบาลนครภูเก็ตประกาศด่วนเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะผู้อาศัยริมคลองบางใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพราะคาดว่าฝนจะตกตลอดทั้งวัน
ปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการจราจรหลายจุด เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณแยกท่าแครงเพราะน้ำท่วมผิวถนน รถไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนหลวงพ่อ และย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาล เริ่มมีน้ำท่วมขัง ขณะที่อำเภอกะทู้ เส้นทางป่าตอง–กะรน และถนนพระภูเก็ตแก้ว มีน้ำท่วมบางช่วง ทำให้รถติดและเคลื่อนตัวช้า
ขณะเดียวกันเกิดเหตุต้นไม้ใหญ่โค่นล้มกีดขวางถนนบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หน้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าตัดต้นไม้และเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางจราจรอย่างเร่งด่วน
กรมทรัพยากรน้ำยกระดับการแจ้งเตือนพื้นที่บ้านนาใหญ่ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง เป็นระดับวิกฤติ (สีแดง) เมื่อเวลา 08.33 น. หลังจากมีปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมงสูงถึง 98.5 มิลลิเมตร พื้นที่นี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระดับการเตือนภัยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีแดงในเวลาไม่ถึง 30 นาที ส่วนชุมชนกะตะ ตำบลกะรน ยังอยู่ในระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ด้วยปริมาณฝนสะสม 69 มิลลิเมตร
อย่างไรก็ดี กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 3 เมตร
หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าระดับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติ
ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมการปกครอง สั่ง “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” ปลัดจังหวัดภูเก็ต ออกจากราชการไว้ก่อน
- ศาลให้ประกัน ปลัดจังหวัดภูเก็ต ชั่วคราว สั่งห้ามยุ่งพยาน ผิดนัดรายงานตัวปรับ 1 แสน
- กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: