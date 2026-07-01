“โน้ส อุดม” คัมแบ็กแล้ว! “เดี่ยว 16” เตรียมเรียกเสียงฮา เปิดขายบัตร 4 ก.ค. นี้
“โน้ส อุดม” คัมแบ็กแล้ว! “เดี่ยว 16” เตรียมเรียกเสียงฮา วันที่ 11-13 และ 17-20 กันยายน 2569 เปิดขายบัตร 4 ก.ค. นี้
“โน้ส-อุดม แต้พานิช” เตรียมกลับมาสร้างเสียงหัวเราะอีกครั้งกับทอล์กโชว์ “เดี่ยว 16” (DEAW 16 : NEVER GROW UP) Thai Stand Up Comedy จัดแสดงที่ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน รวม 7 รอบ ระหว่างวันที่ 11-13 และ 17-20 กันยายน 2569
แฟน ๆ ที่ถือเหรียญดมคอย (DOMCOIN) ซื้อบัตรรอบ Early Bird ได้ก่อนใคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00-23.59 น. ผ่านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา และเว็บไซต์ www.allticket.com/event/Deaw16
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ทีมงานเปิดกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับ DOM DOG มาสคอตประจำการแสดง สำหรับผู้เข้าร่วม 200 คนแรก เริ่มเวลา 11.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกกลับบ้านด้วย
ส่วนบัตรรอบปกติ เปิดจำหน่ายพร้อมกันวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางเดิมคือเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา และเว็บไซต์ allticket ราคาบัตร 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500 และ 5,000 บาท
ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบัตรได้ที่ LINE OA : @counterservice และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เดี่ยว
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