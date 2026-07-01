เปิดข้อหา มีนา แอร์สาวไทย ลอบซุกเฮโลอีนเข้าออสเตรเลีย หากผิดจริงโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี
เปิดข้อหา มีนา แอร์สาวไทยสายการบินดัง ลักลอบซุกเฮโลอีนนำเข้าประเทศออสเตรเลีย หากกระทำผิดจริงโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสแตรเลียตรวจพบความผิดปกติจากกระเป๋าเดินทางของ “มีนา” แอร์โฮสเตสสาวสายการบินดัง โดยสุนัขตำรวจสามารถจับสิ่งผิดปกติได้ ก่อนที่จะทำการค้นกระเป๋าทั้งหมดก่อนจะพบกับกระเป๋าผ้า จำนวน 12 ใบ เมื่อนำกระเป๋าผ้าดังกล่าวไปเอกซเรย์กลับเจอสิ่งผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงทำการกรีดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด กระทั่งพบผงสีขาว (เฮโลอีน) ซุกซ่อนอยู่ภายในซับในของกระเป๋า มูลค่าราว 11.5 ล้านบาท โดยเดินทางมาจากประเทศไทย และกำลังเข้าประเทศออสเตรเลีย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
จากการกระทำข้างต้นของ มีนา แอร์สาวไทยสายการบินดัง ที่ซุกเฮโลอีนลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียนั้น มีความผิดทั้งหมด 2 กระทง ตามกฎหมายออสเตรเลีย ดังนี้
เปิดข้อหาหนัก มีนา แอร์สาวซุกเฮโลอีนเข้าออสเตรเลีย
- นำเข้ายาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์ (โทษจำคุกสูงสุด 25 ปี)
- ครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์ (โทษจำคุกสูงสุด 25 ปี)
โดยในการกระทำผิดครั้งนี้ หากมีนาแอร์โฮสเตสสาวกระทำความผิดจริงนั้น เธอจะต้องโทษจำคุกสูงสุดอยู่ที่ 25 ปี และมีกำหนดต้องขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งในวันที่ 14 กันยายนนี้ อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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