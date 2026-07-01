ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิโดยตรง
มติเอกฉันท์ตีตกคำร้องปม กกต. พิมพ์บาร์โค้ดแทนคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ระบุเป็นเพียงความเห็นส่วนตัว ไร้เหตุผลสนับสนุน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ น.ส.ณัฐธิดา นิโครธางกูร ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงาน กกต. จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คำสั่งออกมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยศาลชี้ว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง
ผู้ร้องอ้างว่างบประมาณที่ขอจัดสรรกำหนดให้ใช้คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น การเปลี่ยนมาใช้บาร์โค้ดจึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม และจากคำร้องเรียนของบุคคลอื่นทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับ ละเมิดสิทธิในการเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 มาตรา 25 และมาตรา 41 (3) จึงยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของ กกต. และสำนักงาน กกต. อย่างไร เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น ผู้ร้องยังไม่ได้แสดงเหตุผลสนับสนุนว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับอย่างไร กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ถือเป็นที่สิ้นสุดสำหรับกระบวนการนี้
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเอกฉันท์ตีตกคำร้องอีกคดีที่ขอให้พ้นจากตำแหน่งกรณีดูแลนโยบายพลังงานที่อาจเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติ สะท้อนว่าศาลใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำร้องก่อนรับไว้วินิจฉัย
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