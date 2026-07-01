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ยืนยัน! ไรเดอร์ให้ปากคำ ไม่ใช่คนส่งยาแอร์สาว ชี้จุดต่าง เวลาจัดส่ง-ชุดไม่ตรงกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 13:37 น.
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ป.ป.ส. ยันไรเดอร์ให้ปากคำคดีแอร์สาวไม่ใช่คนส่งยา
ภาพจาก : สำนักงาน ป.ป.ส. - ONCB

ป.ป.ส. ยืนยันไรเดอร์เข้าพบให้ปากคำ ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยคดีแอร์โฮสเตส พบหลักฐานเวลาจัดส่ง-ชุดแต่งกายไม่ตรงกัน เร่งตามหาผู้จ้างวานบัญชีอวตาร ‘Rose’

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 พล.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด แถลงความคืบหน้ากรณีทางการออสเตรเลียจับกุมลูกเรือสายการบินหญิงชาวไทย หลังพบเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระ ขณะนี้กำลังเดินหน้าทำงานร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) เพื่อทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ

จากกรณีที่มีไรเดอร์รายหนึ่งเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นผู้ส่งกล่องพัสดุต้องสงสัย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานและเทียบเคียงภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดแล้ว ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยที่นำกล่องยาเสพติดมาส่งให้แอร์โฮสเตส

เจ้าหน้าที่พบข้อเท็จจริงและจุดแตกต่างชัดเจน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. วันและเวลาจัดส่ง : กล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนส่งถึงมือผู้รับในวันที่ 22 มิถุนายน เวลาประมาณเที่ยงเศษ แต่ไรเดอร์ที่มาแสดงตัวนำพัสดุมาส่งในวันที่ 23 มิถุนายน เวลาประมาณ 17.00 น.

2. ลักษณะกล่องพัสดุ : กล่องบรรจุยาเสพติดเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ ส่วนกล่องที่ไรเดอร์คนนี้นำมาส่งเป็นกล่องพลาสติกสีดำ

3. การแต่งกาย : ไรเดอร์ที่มาแสดงตัวสวมเสื้อสีเหลืองและหมวกกันน็อกสีขาว ซึ่งไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยในกล้องวงจรปิดที่สวมหมวกกันน็อกสีดำ

ทาง ป.ป.ส. ได้รับฟังข้อมูล บันทึกถ้อยคำและขอบคุณไรเดอร์คนดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือ จากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งแกะรอยตามหาไรเดอร์ผู้ส่งกล่องพัสดุตัวจริงเพื่อขยายผลต่อไป

การประสานงานกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าภายในพัสดุมีกระเป๋าบรรจุอยู่ 12 ใบ ขบวนการค้ายาใช้วิธีซีลเฮโรอีนฝังไว้ในเนื้อผ้าของกระเป๋าเพียง 2 ใบเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ทาง AFP ได้ทดลองกรีดกระเป๋า 1 ใบ พบเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ 900 กรัม เบื้องต้นจึงคาดการณ์ว่ากระเป๋าทั้ง 2 ใบมียาเสพติดรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ

พล.ต.ต.สุริยา ระบุเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดประเภทไอซ์ เฮโรอีน และยาบ้า ไม่ได้มีแหล่งผลิตในไทย แต่นำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนขั้นตอนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้ากระเป๋าสามารถทำได้ทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและในไทย เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเส้นทางของพัสดุล็อตนี้

ส่วนกรณีผู้จ้างวานผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อบัญชี “Rose” เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์ และกำลังเร่งติดตามตัวผู้ใช้งานที่แท้จริงมาดำเนินคดี

ปัจจุบัน ป.ป.ส. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากร, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ในช่วงบ่ายของวันนี้ (1 กรกฎาคม) เจ้าหน้าที่ได้หารือร่วมกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก เป้าหมายหลักคือการลากไส้ตัวการใหญ่และทลายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้

ป.ป.ส. เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารส่งยาให้แอร์สาว
ภาพจาก : สำนักงาน ป.ป.ส. – ONCB

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ป.ป.ส. – ONCB

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 13:37 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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