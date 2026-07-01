คลิปนาที ตัวเxี้ยเข้าบ้าน ‘น้าเน็ก’ ก่อนวันหวยออก คนแห่ขอเลขที่บ้าน เชื่อมาให้โชค
คลิปนาที “น้าเน็ก” วิ่งไล่ตาม ตัวเxี้ยเข้าบ้าน ครั้งแรกก่อนวันหวยออก 1 ก.ค. 69 คนแห่ขอเลขที่บ้าน เชื่อมาให้โชค
เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มแฟนคลับและคอหวยเป็นอย่างมาก เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (30 มิ.ย. 69) น้าเน็ก พิธีกรชื่อดังได้ออกมาโพสต์คลิปนาทีวิ่งไล่ “ตัวเงินตัวทอง” ที่เข้ามาซุกอยู่ในพุ่มไม้หน้าบ้าน และจะวิ่งข้ามไปที่บ้านอีกหลัง ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวันหวยออก 1 ก.ค. 69 เพียง 1 วันเท่านั้น โดยน้าเน็กระบุแคปชั่นฮา ๆ เอาไว้ว่า “นี่สินะที่เรียกว่า เxี้ยเข้าบ้าน”
หลังจากโพสต์คลิปลงในหน้าเพจเฟซบุ๊ก Nanake555 ได้ไม่นาน กลุ่มแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซว รวมถึงหลาย ๆ คนต่างพยายามขอเลขที่บ้านของน้าเน็ก เพื่อหวังนำเอาไปซื้อลอตเตอรี่ เพราะมีความเชื่อว่าตัวเงินตัวทองจะนำโชคมาให้แน่นอน แต่ที่แน่ ๆ เลขที่น้าเน็กชอบนักชอบหนามาตลอดเลย นั่นก็คือเลข 555 นั่นเอง
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อ้างอิงจาก : FB Nanake555
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