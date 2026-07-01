สถานทูตอังกฤษ เตือน! ห้ามรับฝาก-ลอบขนกัญชา ออกประเทศไทย เสี่ยงโทษหนัก
สถานทูตอังกฤษ เตือน! ห้ามรับฝาก-ลอบขนกัญชา ออกประเทศไทย เสี่ยงโทษหนัก กระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยพกไปเมืองนอก โทษสูงสุดประหารชีวิต
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก UK in Thailand ระบุว่า เราได้รับทราบว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีชาวอังกฤษจำนวนหนึ่งถูกควบคุมตัวในประเทศไทยเนื่องจากพยายามนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569
กรมศุลกากรได้กำหนดบทลงโทษใหม่ โดยปรับ 30,000 บาท (ประมาณ 680 ปอนด์) ต่อกัญชาที่ยึดได้ 1 กิโลกรัม หากคุณไม่สามารถชำระค่าปรับได้ คุณจะถูกควบคุมตัวและอาจต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานานในประเทศไทย ห้ามพกพากัญชาหรือรับฝากสัมภาระใด ๆ แทนผู้อื่นในขณะเดินทางเด็ดขาด
ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศเครือจักรภพและการพัฒนา สหราชอาณาจักร (FCDO) ยังได้มีการระบุด้วยว่า การนำกัญชาออกนอกประเทศไทยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยพลเมืองชาวอังกฤษถูกจับกุมจากการนำกัญชาออกนอกประเทศไทย และยังมีการจับกุมพลเมืองชาวอังกฤษขณะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่มาเปลี่ยนเครื่องได้
ด้านกระทรวงการต่างประเทศ เคยประกาศเตือนคนไทย ในการห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวไปยังต่างประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวหรือพำนัก ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
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