ตราดสลด! หนุ่มคลั่งยา รัวทุบตา 61 ลากร่างทิ้งป่า ชาวบ้านยืนดู ไม่มีใครช่วย
ล่าระทึก หนุ่มคลั่งยารัวไม้ฟาดลุง 61 ลากร่างขึ้นซาเล้งทิ้ง คนยืนดูนับสิบ ไม่มีใครชว่วย สุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหว ยอมมอบตัวแต่ยังปากแข็ง
เกิดเหตุอุกอาจกลางหมู่บ้านในจังหวัดตราด ชายวัย 32 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด ตรงเข้าทำร้ายร่างกายลุงวัย 61 ปี ที่เพิ่งออกมาเดินออกกำลังกายวันแรกอย่างทารุณ ก่อนลากร่างหมดสติขึ้นรถซาเล้งไปทิ้งท้ายสวนทุเรียน
ชนวนเหตุ หนุ่มหลอนยาเปิดฉากทำร้ายลุงเดินออกกำลังกาย
เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ภายในซอยนาคประสิทธิ์ หมู่ 9 ตำบลทุ่งนนทรี ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้น พบว่า นายบุญอยู่ อายุประมาณ 61 ปี กำลังเดินออกกำลังกาย จากนั้น นายวิทวัส หรือ มอส อายุ 32 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ เข้ามาประกบและลงมามีปากเสียงกันจนลุกลามถึงขั้นชกต่อย
นายบุญอยู่สู้แรงไม่ไหวจึงพยายามคว้าไม้แถวนั้นมาป้องกันตัว แต่กลับถูกนายมอสแย่งไม้ไปได้ แล้วใช้ไม้นั้นกระหน่ำตีเข้าที่ศีรษะของนายบุญอยู่จนล้มลง ชาวบ้านพยายามเข้าห้ามปรามแต่ไม่สำเร็จ
ความรุนแรงยังดำเนินต่อเมื่อนายมอสหยิบด้ามไม้กวาดมาฟาดซ้ำอีกหลายครั้งแล้วขี่รถออกไป เพียงไม่นานนายมอสขี่รถวนกลับมารอบที่สอง พร้อมใช้ท่อนไม้ไผ่กระหน่ำตีศีรษะลุงซ้ำ ๆ จนร่างนิ่งสนิทไป จากนั้นขับรถกลับไปเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) สีน้ำเงิน ขับกลับมาลากร่างนายบุญอยู่ขึ้นรถซาเล้งขับหายเข้าไปในสวนทุเรียนของตนเอง
ปูพรมล่า ทิ้งปืน 2 กระบอกพร้อมกองเลือดท้ายสวน
เจ้าหน้าที่แกะรอยตามไปยังสวนของนายมอส ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 750 เมตร บริเวณท้ายสวนพบเพียงกองเลือดจำนวนหนึ่ง พร้อมอาวุธปืนสั้น 1 กระบอก และอาวุธปืนลูกซอง 1 กระบอก วางคู่กันอยู่ แต่ไม่พบร่างของนายบุญอยู่ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจถูกโยนทิ้งลงสระน้ำท้ายสวน จึงประสานชุดประดาน้ำกู้ภัยลงงมค้นหา
ต่อมาตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถซาเล้งคันที่ใช้ก่อเหตุชนกองขยะอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำตาโหน อำเภอเมือง จังหวัดตราด แต่เมื่อไปตรวจสอบกลับไม่พบทั้งตัวนายมอสและรถซาเล้ง
จากการสืบประวัติพบว่า นายมอสมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเป็นประจำ ถูกจับกุมบ่อยครั้ง คาดว่าสาเหตุการลงมืออย่างโหดเหี้ยมครั้งนี้น่าจะมาจากอาการหลอนยาหรือคลุ้มคลั่ง
ทนกดดันไม่ไหวขอมอบตัว แต่ยังปากแข็งอ้างลุงโดดรถหนีเอง
หลังเจ้าหน้าที่กดดันหนักและปิดล้อมพื้นที่หลบหนีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเวลา 23.00 น. วันเดียวกัน นายมอสได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวที่ สภ.เขาสมิง โดยมีกลุ่มญาติพยายามเข้ามาบังตัวไว้ระหว่างนำส่งตำรวจเนื่องจากกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม
ล่าสุดเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับแม่ของผู้ต้องหา ยังคงอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมและเค้นสอบสวนอย่างเคร่งเครียด แต่นายมอสยังคงให้การปฏิเสธ ไม่ยอมปริปากบอกจุดซ่อนร่างของนายบุญอยู่ อ้างว่าระหว่างทางหลบหนี นายบุญอยู่ได้กระโดดลงจากรถพ่วงข้างและวิ่งหนีหายไปเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งค้นหาร่างของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน
ทว่าไม่มีปาฏิหาริย์ ล่าสุด ประมาณ 10.00 น. พบร่างของลุงบุญอยู่ ในป่ายางพารา บริเวณซอยวัดชากกลางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพนอนเปลือยกายคว่ำหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา
- หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน
- หดหู่ ลูกทาสยาขโมยข้าวขาย-แทงพ่อวัย 53 ดับ หลอนตะโกนสะใจสุดอนาถ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: